Росія відновила польоти літаків дальньої розвідки А-50У після втрати двох машин

Поява в небі літаків ДРЛВ, вважають західні аналітики, може свідчити про підготовку до великомасштабної операції російських сил у Сумській області.

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Щонайменше один із російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50У відновив польоти в районі Сумської області. Як повідомив ресурс Army Recognition, це може свідчити про продовження радіолокаційної розвідки в регіоні та можливу підготовку до масштабних операцій Збройних сил РФ.

Оглядачі зазначають, що поки що незрозуміло, чи працює в регіоні один літак із тривалими інтервалами між вильотами, або ж у небі відбувається ротація двох-трьох літаків. Однак у будь-якому разі поява А-50У в небі може бути зумовлена підготовкою до великомасштабної операції російських сил, адже порівняно з розвідувальними БПЛА, літаки ДРЛВ забезпечують вищу точність наведення на ціль і моніторингу поля бою.

Втрати А-50 та адаптація стратегії

Від початку повномасштабної війни російські А-50У зазнали значних втрат. 14 січня 2024 року літак А-50 "Сергій Атаянц" (борт №37) був збитий ракетою MIM-104C в районі Бердянська.

Ще одна машина (борт №42) була знищена 23 лютого в Краснодарському краї внаслідок дружнього вогню. Роком раніше, 26 лютого 2023 року, у білоруському Мачулищах безпілотник атакував ще один літак А-50.

Ці удари сильно вплинули на координацію російських авіаційних операцій, змусивши переглянути тактику і посилити захист таких машин за допомогою винищувачів Су-30СМ.

Крім того, на тлі цих втрат корпорація "Ростех" взялася за виробництво модернізованих А-50У. За даними російських джерел, машини отримали оновлені системи обробки даних і поліпшені радари з активною фазованою антенною решіткою (АФАР), здатні фіксувати навіть малопомітні цілі, включно з ракетами ATACMS і українськими крилатими ракетами SCALP-EG.

Раніше ми докладно писали про російські літаки ДРЛВ А-50 і їхнє значення для Повітряно-космічних сил РФ.