Россия возобновила полеты самолетов дальней разведки А-50У после потери двух машин

Появление в небе самолетов ДРЛО, считают западные аналитики, может свидетельствовать о подготовке к крупномасштабной операции российских сил в Сумской области.

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По меньшей мере один из российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У возобновил полеты в районе Сумской области. Как сообщил ресурс Army Recognition, это может свидетельствовать о продолжении радиолокационной разведки в регионе и возможной подготовке к масштабным операциям Вооруженных сил РФ.

Обозреватели отмечают, что пока неясно работает ли в регионе один самолет с длительными интервалами между вылетами, или же в небе происходит ротация двух-трех самолетов. Однако в любом случае появление А-50У в небе может быть обусловлено подготовкой к крупномасштабной операции российских сил, так как по сравнению с разведывательными БПЛА, самолеты ДРЛО обеспечивают более высокую точность наведения на цель и мониторинга поля боя.

Потери А-50 и адаптация стратегии

С начала полномасштабной войны российские А-50У понесли значительные потери. 14 января 2024 года самолет А-50 "Сергей Атаянц" (борт №37) был сбит ракетой MIM-104C в районе Бердянска.

Еще одна машина (борт №42) была уничтожена 23 февраля в Краснодарском крае в результате дружественного огня. Годом ранее, 26 февраля 2023 года, в белорусском Мачулищах беспилотник атаковал еще один самолет А-50.

Эти удары сильно повлияли на координацию российских авиационных операций, заставив пересмотреть тактику и усилить защиту таких машин с помощью истребителей Су-30СМ.

Кроме того, на фоне этих потерь корпорация "Ростех" взялась за производство модернизированных А-50У. По данным российских источников, машины получили обновленные системы обработки данных и улучшенные радары с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), способные фиксировать даже малозаметные цели, включая ракеты ATACMS и украинские крылатые ракеты SCALP-EG.

Ранее мы подробно писали о российских самолетах ДРЛО А-50 и их значении для Воздушно-космических сил РФ.