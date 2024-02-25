Провели складну операцію: чим ЗСУ могли уразити російський А-50У, — експерти

Фахівці зазначили, що навіть володіючи ракетами GEM-T з дальністю до 160 км, український ЗРК Patriot не зміг би дотягнутися до літака. Адже він перебував за 170 км від лінії фронту.

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розкрив деталі операції зі знищення російського літака ДРЛВ А-50У. І хоча генерал не озвучив вид зброї, за допомогою якої літак був уражений, експерти з Defence Express озвучили деякі припущення з цього питання.

Насамперед Буданов повідомив, що спеціальна операція зі знищення ворожого літака дальнього радіолокаційного виявлення ретельно готувалася два тижні. Автори публікації зазначили, що це зайвий раз підкреслює не тільки винятковість події, а й високий рівень організації та майстерності тих, хто був залучений у реалізації такої операції.

Щодо засобів ураження експерти зазначили, що літак було збито на території Краснодарського краю на відстані 170 км від лінії фронту. Навіть якщо припустити, що українські ЗРК Patriot використовували для знищення повітряної цілі ракету GEM-T, що має заявлену дальність до 160 км, її було б недостатньо для ураження російського А-50У. Ба більше, розмітити навіть "блукаючий" ракетний комплекс безпосередньо на ЛБЗ (лінії бойового зіткнення) неможливо — засоби ППО розміщують щонайменше на дистанції пострілу артилерії противника.

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"Водночас вже з'явилась непідтверджена інформація, що А-50У збили з С-200. Але треба нагадати, що цей ЗРК у цьому випадку потребував би певних переробок та модернізації, бо сам по собі є вкрай архаїчним", — пишуть експерти.

Тим часом у РФ кажуть, що літак ДРЛВ було збито внаслідок дружнього вогню. Сценарій міг виглядати приблизно так — росіяни намагалися перехопити запущену ракету С-200 перехоплювачем комплексу С-400, але в результаті ракета помилково уразила власний літак.

Локація в Краснодарському краї РФ, де був збитий літак А-50У

Скільки залишилося А-50 у росіян

Також Буданов сказав, скільки літаків цього типу залишилося на озброєнні РФ. За його словами, "на папері" таких розвідувальних машин у ТСК РФ було дев'ять одиниць — три літаки А-50 і шість А-50У. З них один 14 січня був збитий над Азовським морем, інший знищений 23 лютого, і ще один літак був пошкоджений у Білорусі наприкінці лютого 2023 року.

Таким чином, додав Буданов, у разі втрати ще одного А-50 росіяни не зможуть надалі тримати їх у повітрі в режимі 24/7.

Нагадаємо, представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 25 лютого заявив, що знищення ще одного російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не вплине на удари ЗС РФ по Україні. Водночас можливості російської авіації з втратою А-50 зменшуються.