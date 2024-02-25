"Спроможності авіації меншають": чи зміняться удари РФ по Україні після знищення ще одного А-50

Знищення літаків ДРЛВ зменшує спроможності окупантів у проведенні радіолокаційної розвідки, виявленні повітряних цілей та радіолокаційних систем, розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що знищення ще одного російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не вплине на удари окупантів по містах України. Про це він повідомив під час телемарафону.

З його слів, втрата такої техніки зменшує спроможності росіян.

"Спроможності російської авіації меншають із тим, що знищується спеціальна техніка, нищиться льотний склад, весь екіпаж загинув", — сказав Юрій Ігнат.

Він зауважив, що лише таким способом можна потроху знищувати окупантів тими засобами, що мають українські військові. Ігнат наголосив, що Україна має обмежений ресурс у засобах протиповітряної оборони далекого радіусу дії. Крім цього, росіяни ще мають такі літаки та можуть надалі планувати удари.

Речник Повітряних сил зауважив, що ворог буде враховувати те, що відбувається, та не підлітатиме ближче тими ж бортами А-50.

"Ви бачите, що чим більше їх (окупантів, — ред.) знищуємо, тим далі діє той літак. Це зменшує їх спроможності в проведенні радіолокаційної розвідки території України, виявленні повітряних цілей у повітряному просторі, а також виявлень наших радіолокаційних систем", — додав Ігнат.

Українські військові знищили ще один літак А-50: що відомо

23 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів про знищення російського літака радіолокаційної розвідки А-50 над Азовським морем. Ліквідація ворожої авіації — це спільна операція ГУР МОУ та ПС. Після знищення борт противника упав у районі хутора Трудова Арменія в Краснодарському краї (Росія).

Нагадаємо, 24 лютого речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що згідно з даними розвідки, у ворога було вісім літаків А-50. Він наголосив, що не всі з них робочі та модернізовані.