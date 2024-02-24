"Вкрай успішна операція": у ГУР розкрили втрати РФ внаслідок ліквідації літака А-50 (відео)

Представник відомства Андрій Юсов наголосив, що подібні операції будуть продовжуватись. Він розповів, що знищення А-50 тривалий час планували та "дуже складно" реалізовували.

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На борту збитого Збройними силами літака ДРЛВ А-50 перебували 10 осіб. Про їхню долю в ефірі телемарафону 24 лютого заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов.

"Екіпаж знищено. Десять членів екіпажу, підготовка яких займає довгий час і вартує чимало коштів", — повідомив він.

Речник розвідки підкреслив, що ЗСУ знищили "коштовний літак", який є зразком сучасної модернізованої авіації та коштував країні-агресорці 350 мільйонів доларів. Ворожий А-50 востаннє "приземлився" у селищі Трудова Арменія в результаті спільної операції ГУР та Повітряних сил.

"Далі подібні операції будуть продовжуватися. Вона складна і нестандартна, це не штатні дії. Так, це тривалий час планування і дуже складна реалізація, але вона вкрай успішна. Безумовно це — те, що допоможе Україні захиститися від російських ракетних ударів та послабить потенціал ворога", — розповів Юсов.

Представник ГУР висміяв заяви росіян про те, що А-50 нібито збили їхні ж сили. Зі слів розвідника, якщо вірити в роботу ППО Трудової Арменії, то цілком можливо, що колись Дмитро Мєдвєдєв льодорубом "ненароком" вб’є президента РФ Володимира Путіна.

"Ми знаємо правду, і це найголовніше. (…) Ворог бреше, брехав, і продовжуватиме це робити", — додав Юсов.

Коментар Андрія Юсова (про ліквідацію А-50 — з 0:57)

Нагадаємо, ліквідацію А-50 прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що знищення ворожих літаків — це результат союзу з партнерами країни.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, скільки літаків А-50 мала Росія і на що вплине падіння чергової ворожої "пташки".