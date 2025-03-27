Северная Корея представила первый самолет ДРЛО, аналог российского А-50 (фото)

Самолет ДРЛО создан на базе транспортника Ил-76 и оборудован семью рабочими станциями. Судно может отследить приближающиеся ракеты в начальной фазе войны с Южной Кореей, полагают военные аналитики.

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​Северная Корея представила свой первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО), аналог российского А-50. Об этом сообщают cеверокорейские СМИ.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично инспектировал самолет и подчеркивал его значимость для обороноспособности страны. Самолет ДРЛО создан на базе российского транспортника Ил-76 и предназначен для разведки и мониторинга воздушного пространства в полете.

Ким Чен Ын лично инспектировал самолет-аналог а-50

Судно выкрашено в два цвета — белый и серый, без опознавательных знаков и во многом похож на российский A-50 и китайский KJ-2000 Mainring. В отличие от A-50 и KJ-2000, у самолета КНДР пока нет антенн, отмечает издание The War Zone.

На фото внутри самолета видно не менее семи отдельных рабочих станций и мониторы с плоским экраном на внутренних стенках. Бортовые радары отслеживают цели на большом расстоянии, что может обеспечить предупреждение о потенциальной атаке Южной Кореи, указывают эксперты.

Самолет отследит приближающиеся самолеты и ракеты Южной Кореи

"Самолет отследит приближающиеся самолеты и ракеты в начальной фазе конфликта. Собранные данные передадут операторам ракет класса "земля-воздух", чтобы помочь улучшить их операции", — отмечают авторы.

"Способность самолета ДРЛО смотреть вниз смягчает некоторые проблемы, связанные с рельефом местности и отражениями от земли, при отслеживании низколетящих самолетов и крылатых ракет", — говорится в отчете.

В то же время северокорейский самолет станет главной целью для Южной Кореи и США в случае возможного начала военного конфликта. Учитывая это, его роль в военное время может быть весьма недолговечна.

Напомним, Россия недавно возобновила полеты самолетов ДРЛО А-50У после ударов по ним. Самолеты-разведчики заметили возле Сумской области.

На юге Украины фиксировали украинские самолеты Як-52, которые охотились на российские беспилотники. С помощью легких самолетов ВСУ часто сбивали БПЛА "Орлан" и ZALA.