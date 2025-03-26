Як-52 охотятся на дроны: в ВСУ придумали неожиданное решение, как заменить пулемет (фото)

Украинские Воздушные силы возродили тактику времен Первой мировой войны. По данным СМИ, это позволило уничтожить более десятка дронов ВС РФ.

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Вражеские разведывательные дроны зафиксировали украинские самолеты Як-52 на Южном направлении фронта. Об этом 26 марта сообщил в Telegram военкор Юрий Бутусов.

"Легкие поршневые спортивно-тренировочные самолеты уже не впервые охотятся на российские беспилотники — обратите внимание на количество трофеев, нанесенных на фюзеляж", — отметил он.

Пулеметами Як-52 не оборудованы, но Воздушные силы нашли выход. Роль стрелка выполняет военный, который сидит на месте летчика-инструктора с открытым фонарем кабины. Ранее в России признавали, что таким образом Украине неоднократно удавалось сбивать БПЛА типов "Орлан" и ZALA.

Кадр, сделанный российским дроном Фото: Юрий Бутусов / Telegram

В Forbes 24 марта передавали, что Як-52 действуют "в стиле Первой мировой войны". Речь идет о двухместном тренировочном самолете с поршневым двигателем, разработанном в 1970-х годах. Он маневрирует в воздухе, чтобы наводчик мог прицелиться из винтовки и ликвидировать цель, которой является вражеский дрон.

"Это по крайней мере второй Як-52, который охотится на беспилотники над Украиной", — отмечали в издании.

Сообщалось, что с Як-52 сбили большое количество российских БПЛА над Херсонской областью. Для такой охоты нужны два человека — пилот, который управляет ловкой "птичкой" и стрелок. Однако, по данным СМИ, такая слава сделала эти самолеты "сладкими" целями для ВС РФ.

Кадр, сделанный российским дроном Фото: Юрий Бутусов / Telegram

В России призвали сбить эффективный Як-52, из которого, вероятно, поразили уже более десятка БПЛА. Однако сказать легче, чем сделать. Ракетами класса "земля-воздух" РФ не может сбить желаемую "птичку", ведь она слишком мала и летает далеко от временно оккупированных территорий. Поэтому враг решил уничтожить цель на земле, то есть во время пребывания на базе.

По данным СМИ, 15 июля российский БПЛА осмотрел аэродром, найдя несколько ангаров, где могли бы прятаться Як-52. Впоследствии туда запустили ракету "Искандер", вызвав пожар. Неизвестно, получил ли ущерб самолет и вообще стоял ли он в одном из атакованных ангаров. По слухам, в охоте на дроны участвовали только две "птички", но десятками таких владеют отдельные граждане или летные клубы.

Напомним, в Минцифры показали новейший украинский морской дрон Katran VENOM. Аналитики Defense Expres объяснили, чем он такой особенный.

В то же время лейтенант ВСУ "Алекс" рассказал, что российские оккупанты снова пересели на самокаты на Покровском направлении. Вернуться к старой тактике врагу позволила теплая погода.