Як-52 полюють на дрони: у ЗСУ вигадали несподіване рішення, як замінити кулемет (фото)

Українські Повітряні сили відродили тактику часів Першої світової війни. За даними ЗМІ, це дозволило знищити понад десяток дронів ЗС РФ.

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Ворожі розвідувальні дрони зафіксували українські літаки Як-52 на Південному напрямку фронту. Про це 26 березня повідомив у Telegram військкор Юрій Бутусов.

"Легкі поршневі спортивно-тренувальні літаки вже не вперше полюють на російські безпілотники — зверніть увагу на кількість трофеїв, нанесених на фюзеляж", — зауважив він.

Кулеметами Як-52 не обладнані, але Повітряні сили знайшли вихід. Роль стрільця виконує військовий, який сидить на місці льотчика-інструктора з відкритим ліхтарем кабіни. Раніше у Росії визнавали, що в такий спосіб Україні неодноразово вдавалось збивати БПЛА типів "Орлан" та ZALA.

Кадр, зроблений російським дроном Фото: Юрій Бутусов / Telegram

У Forbes 24 березня передавали, що Як-52 діють "у стилі Першої світової війни". Йдеться про двомісний тренувальний літак з поршневим двигуном, розроблений у 1970-х роках. Він маневрує у повітрі, щоб навідник міг прицілитись з гвинтівки й ліквідувати ціль, якою є ворожий дрон.

"Це принаймні другий Як-52, який полює на безпілотники над Україною", — зазначали у виданні.

Повідомлялось, що з Як-52 збили велику кількість російських БПЛА над Херсонською областю. Для такого полювання потрібні дві людини — пілот, який керує спритною "пташкою" та стрілець. Однак, за даними ЗМІ, така слава зробила ці літаки "солодкими" цілями для ЗС РФ.

Кадр, зроблений російським дроном Фото: Юрій Бутусов / Telegram

У Росії закликали збити ефективний Як-52, з якого, ймовірно, уразили вже понад десяток БПЛА. Однак сказати легше, ніж зробити. Ракетами класу "земля-повітря" РФ не може збити бажану "пташку", адже вона надто мала й літає далеко від тимчасово окупованих територій. Тому ворог вирішив знищити ціль на землі, тобто під час перебування на базі.

За даними ЗМІ, 15 липня російський БПЛА оглянув аеродром, знайшовши кілька ангарів, де могли б ховатися Як-52. Згодом туди запустили ракету "Іскандер", спричинивши пожежу. Невідомо, чи зазнав шкоди літак й загалом чи стояв він в одному з атакованих ангарів. За чутками, у полюванні на дрони брали участь лише дві "пташки", але десятками таких володіють окремі громадяни або льотні клуби.

Нагадаємо, у Мінцифри показали новітній український морський дрон Katran VENOM. Аналітики Defense Expres пояснили, чим він такий особливий.

В той самий час лейтенант ЗСУ "Алекс" розповів, що російські окупанти знову пересіли на самокати на Покровському напрямку. Повернутись до старої тактики ворогу дозволила тепла погода.