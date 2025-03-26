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"Вражає буквально все": у Defense Express розібрались, на що здатен дрон "Катран"

морський дрон Катран, дрон Катран, Катран, Katran VENOM, дрон Katran VENOM, морський дрон Katran VENOM, Katran, дрон Katran, морський дрон Katran
Фото: vpk-mac.com | Аналітики розібрали характеристики морського дрону "Катран"

Нова українська розробка здатна нести торпеди, ПЗРК, кулемети, РЕБ та систему відстрілу пасток проти артилерійських снарядів. Її особливість — у багатофункціональності й потужному озброєнні.

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25 березня у Мінцифри показали новітній дрон "Катран", існування якого раніше тримали у секреті. У Defense Express 26 березня розібрали, чим він особливий.

В Україні підтвердили розробку і застосування морського дрона Katran VENOM. Його виробляє компанія-учасниця платформи Brave1 — Military Armored Company HUB. Головні особливості безпілотника — багатофункціональність і потужне озброєння.

Зі слів розробників, серед наявного озброєння:

  • дві торпеди під крилами;
  • кулемет Minigun спереду в корпусі (для ураження об’єктів на передньому курсі);
  • кулемет Browning у башті (для ліквідації повітряних цілей);
  • два ПЗРК Piorun, закріплені на башті з кулеметом.

"Проте варто зазначити, що цей перелік озброєння, ймовірно, є лише варіантами корисного навантаження, яке може бути встановлено на Katran VENOM. Тобто на ньому буде знаходитись лише потрібне озброєння для виконання поставленої місії, а не все й одразу", — зауважили аналітики.

морський дрон Катран, дрон Катран, Катран, Katran VENOM, дрон Katran VENOM, морський дрон Katran VENOM, Katran, дрон Katran, морський дрон Katran Fullscreen
Як виглядає Katran VENOM
Фото: Defense Express

Окрім того, "Катран" має:

  • систему РЕБ і радіоелектронної розвідки;
  • систему попередження про лазерне опромінення;
  • систему відстрілу теплових та димових пасток, що здатні відхилити ракету з ІЧ головкою самонаведення або керований за лазерним променем артилерійський снаряд.

Морський дрон здатний набирати швидкість до 130 км/год і долати до 1500 кілометрів. Він обладнаний автоматичною системою захоплення цілей з їх нумерацією та відстеженням. На відміну від інших українських розробок, які мають один водомет, його приводить у рух одразу два потужні двигуни.

Керувати VENOM можна через будь-яку антену супутникового інтернету. На його борту встановили оглядову систему спостереження з денною та тепловізійною камерою з 30-кратним оптичним зумом, а також курсову з такою ж камерою.

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Камери, які має Katran VENOM
Фото: Defense Express

Наразі невідомо, які торпеди встановлюють на "Катран", але в одному з пакетів допомоги від Швеції Україна отримала невідоме підводне озброєння. Аналітики припустили, що ним могли бути керовані торпеди Torped 47 або SLWT, здатні самостійно патрулювати район розташування ймовірної цілі й знищувати кораблі або субмарини.

За обіцянками виробника, розробка має знищувати малі судна, десантні човни та водні дрони, а також підтримувати повітряні й водні операції, здійснювати розвідувальні операції на великих відстанях.

Спеціальний пункт, з якого здійснюється керування, включає:

  • крісло оператора;
  • джойстики;
  • монітор, клавіатуру і комп’ютерну мишку;
  • шолом віртуальної реальності, в якому відображається важлива інформація, мапа й види з усіх бортових камер.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що кодифікували й допустили до використання Силами оборони українського безпілотного авіаційного комплексу "Хижий птах".

Українські бійці відбили ворожий штурм і дронами зупинили колону ЗС РФ. В голові колони йшов російський танк з міцним броне- та антидроновим захистом.