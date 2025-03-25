"Став справжнім геймченджером на морі": у Мінцифри показали секретний дрон "Катран" (відео)

Безекіпажний катер може знищувати цілі на землі, морі та у повітрі, а сам захищений від ворожих атак системою, що сама розпізнає загрози.

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Українська компанія Military Armored Company HUB (учасник кластера Brave1) розробила новітній безпілотний апарат під назвою "Катран", існування якого раніше тримали у секреті. 25 березня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про нього у своєму Telegram-каналі.

"Катран" — це безекіпажний катер, оснащений торпедами, кулеметом, мініганом, протиповітряним зенітним ракетним комплексом та іншими видами озброєння. Він може подолати понад 1000 км, щоб провести розвідку чи знищити ворожу ціль: морську, наземну чи навіть повітряну.

Для захисту від російських атак "Катран" має вбудовану систему для автоматичного розпізнавання загроз та відстрілу пасток. Судячи зі слів Михайла Федорова, він також використовує систему радіоелектронної боротьби. До речі, раніше писали, як український дрон Magura V5 заплутує РЕБ і полює на авіацію.

"Інформація про місії з цим дроном засекречена, але він став справжнім геймченджером на морі. Це супертехнологія, яка задає новий стандарт ведення війни", — підкреслив український міністр.

Зберігаючи секретність, розробники і уряд не показали справжні фото "Катрана", а лише його тривімірну модель. У ролику продемонстрували, як безпілотник використовує наявну зброю.

Раніше писали, що Велика Британія створює "секретні" морські дрони для України. Апарати під назвою Wasp і Snapper проходили фінальні випробування у лютому 2025 року, як повідомила міністерка оборонних закупівель Марія Ігл.