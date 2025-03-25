"Стал настоящим геймченджером на море": в Минцифры показали секретный дрон "Катран" (видео)

Безэкипажный катер может уничтожать цели на земле, море и в воздухе, а сам защищен от вражеских атак системой, которая сама распознает угрозы.

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Украинская компания Military Armored Company HUB (участник кластера Brave1) разработала новейший беспилотный аппарат под названием "Катран", существование которого ранее держали в секрете. 25 марта министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о нем в своем Telegram-канале.

"Катран" — это безэкипажный катер, оснащенный торпедами, пулеметом, миниганом, противовоздушным зенитным ракетным комплексом и другими видами вооружения. Он может преодолеть более 1000 км, чтобы провести разведку или уничтожить вражескую цель: морскую, наземную или даже воздушную.

Для защиты от российских атак "Катран" имеет встроенную систему для автоматического распознавания угроз и отстрела ловушек. Судя по словам Михаила Федорова, он также использует систему радиоэлектронной борьбы. Кстати, ранее писали, как украинский дрон Magura V5 запутывает РЭБ и охотится на авиацию.

"Информация о миссии с этим дроном засекречена, но он стал настоящим геймченджером на море. Это супертехнология, которая задает новый стандарт ведения войны", — подчеркнул украинский министр.

Сохраняя секретность, разработчики и правительство не показали настоящие фото "Катрана", а лишь его трехмерную модель. В ролике продемонстрировали, как беспилотник использует имеющееся оружие.

Ранее писали, что Великобритания создает "секретные" морские дроны для Украины. Аппараты под названием Wasp и Snapper проходили финальные испытания в феврале 2025 года, как сообщила министр оборонных закупок Мария Игл.