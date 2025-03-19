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Военный Фокус Российско-украинская война

"Без шансов для врага": украинский дрон Magura V5 запутывает РЭБ и охотится на авиацию (фото)

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Фото: УНИАН | Magura V5 совершил первую в мире ликвидацию вертолетов ракетой с морского дрона

Инженеры модернизировали Magura, и теперь его угроза для моря расширилась и на воздух. Разработку можно назвать первым в мире дистанционно управляемым ЗРК.

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Под Новый год украинская разведка нанесла исторический удар — с морского дрона сбила вертолет. Первую такую операцию в мире реализовали с помощью "помощника" по имени Magura V5. В АрмияInform рассказали, как этой разработке удалось стать символом новой эры в военной тактике.

Magura — это на самом деле аббревиатура, которая расшифровывается как Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (Морской автономный охранный беспилотный робототехнический аппарат). Это надводный дрон украинского производства, созданный для поражения кораблей и береговых объектов.

Magura V5 обманывает РЭБ

Этот беспилотник — низкий и малозаметный радиолокационно, поэтому является сложной целью для российских РЛС. Кроме того, он способен самостоятельно прокладывать маршрут к цели, избегая при этом препятствий и минируя подходы.

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Фото морского дрона Magura V5
Фото: Скриншот

Приближаясь к кораблю, Magura V5 переходит в финальный маневр атаки. Благодаря мощному электродвигателю и гидродинамическому корпусу он набирает максимальную скорость и "вгрызается" в борт.

Кроме того, морской дрон запутывает российские системы РЭБ. Благодаря разработчикам он умеет "сотрудничать" с дронами-приманками. Пока "рой" других БПЛА перегружает вражеские системы, для Magura V5 открывается путь к цели.

Характеристики Magura V5

Основные характеристики этого беспилотника таковы:

  • длина — примерно 5,5 метра;
  • максимальная скорость — 42 узла, то есть примерно 80 км/ч;
  • радиус действия — до 800 километров;
  • навигация — автономная и дистанционное управление через защищенные каналы связи;
  • система наведения — инерциальная и спутниковая;
  • боевая часть — примерно 300 килограммов.
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Характеристики морского дрона Magura V5 морского дрона Magura V5
Фото: АрміяInform

Комплекс Magura V5 включает: сам дрон, системы видеонаблюдения (в том числе ночного видения), дублированные модули связи, боевую часть, наземную автономную станцию управления, систему транспортировки и хранения, центр обработки данных. Его цена — примерно 270 тысяч долларов.

Модификация Magura V5 охотится на авиацию

Еще большей сенсацией стало появление модификации Magura V5, способной поражать воздушные цели. Украинские инженеры смогли оснастить ракету Р-73 класса "воздух — воздух" новой системой наведения, расширив угол ее работы. Дальность поражения модернизированной Р-73 — до 40 километров, а вес боевой части — примерно 8 килограммов.

Кроме того, Magura V5 с Р-73 можно назвать и первым в мире дистанционно управляемым ЗРК, пусть и малой дальности поражения воздушных целей.

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Фото морского дрона Magura V5
Фото: РБК-Украина

"Фактически, Россия получила новую проблему: ее дорогие корабли и самолеты становятся мишенями для небольших, но смертоносных аппаратов, которые гораздо дешевле в производстве. И пока российские корабли прячутся в портах, а их летчики нервно всматриваются в море, Magura V5 уже работает — бесшумно, эффективно и без шансов для врага", — подытожили в издании.

Напомним, командир спецподразделения ГУР Group 13 "Тринадцатый" рассказал, что дрон Magura V5 сбил два вертолета Ми-8 и повредил еще один. Обычно беспилотник прячется от авиации, однако во время новогодней операции все происходило наоборот.

В Defense Experss сообщали, что россияне тренировались перехватывать Magura V5 с помощью FPV-дронов и вертолетов. Целью новой тактики было уменьшить угрозу от беспилотников, вооруженных ракетами типа Р-73.