"Без шансів для ворога": український дрон Magura V5 заплутує РЕБ і полює на авіацію (фото)

Інженери модернізували Magura, і тепер його загроза для моря розширилась і на повітря. Розробку можна назвати першим у світі дистанційно керованим ЗРК.

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Під Новий рік українська розвідка завдала історичного удару — з морського дрона збила гелікоптер. Першу таку операцію у світі реалізували за допомогою "помічника" на ім’я Magura V5. В АрміяInform розповіли, як цій розробці вдалося стати символом нової ери у військовій тактиці.

Magura — це насправді абревіатура, яка розшифровується як Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (Морський автономний охоронний безпілотний робототехнічний апарат). Це надводний дрон українського виробництва, створений для ураження кораблів і берегових об’єктів.

Magura V5 обманює РЕБ

Цей безпілотник — низький та малопомітний радіолокаційно, тому є складною ціллю для російських РЛС. Окрім того, він здатний самостійно прокладати маршрут до цілі, уникаючи при цьому перешкод і мінуючи підходи.

Фото морського дрона Magura V5 Фото: Скриншот

Наближаючись до корабля, Magura V5 переходить у фінальний маневр атаки. Завдяки потужному електродвигуну та гідродинамічному корпусу він набирає максимальної швидкості й "вгризається" у борт.

Окрім того, морський дрон заплутує російські системи РЕБ. Завдяки розробникам він вміє "співпрацювати" з дронами-приманками. Поки "рій" інших БПЛА перевантажує ворожі системи, для Magura V5 відкривається шлях до цілі.

Характеристики Magura V5

Основні характеристики цього безпілотника такі:

довжина — приблизно 5,5 метра;

максимальна швидкість — 42 вузли, тобто приблизно 80 км/год;

радіус дії — до 800 кілометрів;

навігація — автономна та дистанційне керування через захищені канали зв’язку;

система наведення — інерціальна та супутникова;

бойова частина — приблизно 300 кілограмів.

Характеристики морського дрона Magura V5 Фото: АрміяInform

Комплекс Magura V5 включає: сам дрон, системи відеоспостереження (в тому числі нічного бачення), дубльовані модулі зв’язку, бойову частину, наземну автономну станцію управління, систему транспортування та зберігання, центр обробки даних. Його ціна — приблизно 270 тисяч доларів.

Модифікація Magura V5 полює на авіацію

Ще більшою сенсацією стала поява модифікації Magura V5, здатною уражати повітряні цілі. Українські інженери змогли оснастити ракету Р-73 класу "повітря — повітря" новою системою наведення, розширивши кут її роботи. Дальність ураження модернізованої Р-73 — до 40 кілометрів, а вага бойової частини — приблизно 8 кілограмів.

Окрім того, Magura V5 із Р-73 можна назвати й першим у світі дистанційно керованим ЗРК, нехай і малої дальності ураження повітряних цілей.

Фото морського дрона Magura V5 Фото: РБК-Україна

"Фактично, Росія отримала нову проблему: її дорогі кораблі та літаки стають мішенями для невеликих, але смертоносних апаратів, які набагато дешевші у виробництві. І поки російські кораблі ховаються в портах, а їхні льотчики нервово вдивляються у море, Magura V5 уже працює — безшумно, ефективно і без шансів для ворога", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, командир спецпідрозділу ГУР Group 13 "Тринадцятий" розповів, що дрон Magura V5 збив два гелікоптери Мі-8 і пошкодив ще один. Зазвичай безпілотник ховається від авіації, однак під час новорічної операції все відбувалось навпаки.

У Defense Experss повідомляли, що росіяни тренувались перехоплювати Magura V5 за допомогою FPV-дронів і гелікоптерів. На меті нової тактики було зменшити загрозу від безпілотників, озброєних ракетами типу Р-73.