З першого удару: в ГУР розкрили деталі історичного збиття дроном двох гвинтокрилів Мі-8 РФ (відео)

Командир спецпідрозділу "Group 13", бійці якого збили два російські вертольоти з морського дрона Magura V5, каже, що того дня розвідники цілеспрямовано йшли на "полювання".

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Військові спецпідрозділу Головного управління розвідки України "Group 13" 31 грудня ракетою з українського морського дрона Magura V5 вперше в історії збили повітряні цілі. Два російські гелікоптери Мі-8 було знищено, ще один зазнав пошкоджень, але зміг дістатися аеропорту. Як бійцям вдалося здійснити безпрецедентний удар, розповів командир спецпідрозділу ГУР Group 13 із позивним "Тринадцятий" розповів в інтерв'ю ТСН.

"Тринадцятий" зауважив, що під час операції розвідники цілеспрямовано йшли на "полювання", а не ховалися від ворожих гвинтокрилів, як зазвичай.

"Ми йшли конкретно полювати на повітряні цілі. Ми були повні натхнення для зустрічі з противником", — сказав боєць.

РФ змушена постійно патрулювати Чорне море авіацією після численних вдалих атак українських військових на російські судна, тож діяти потрібно було оперативно.

"Нас засікли. Ми почали працювати. Максимум, який ми мали суто біля нас ― це три гвинтокрили в один момент, незважаючи ще на "Сушки", які там літали. Гелікоптер достатньо швидкий. Якщо ти вже його бачиш на камері ― буквально хвилина для того, щоб стати у вигідну позицію і зробити запуск", ― пояснив командир.

За словами "Тринадцятого", оператор дрона Magura V5 зміг вразити російський вертоліт першим ударом.

"Перший пуск одразу в ціль був, вони не зрозуміли, що відбулося, навіть відстрілювали повітряні пастки. А потім, після певного часу, було підтвердження про ураження двох. В сумі ми маємо два знищених та один пошкоджений", ― розповів військовий.

"Тринадцятий" зазначив, що тактику роботи з морськими дронами доводилося писати "з нуля", бо не існувало інструкції, в якій можна було б прочитати, як правильно їх застосовувати на полі бою. Крім того, Magura V5 еволюціонував, переобладнувався, і з часом його можливості зростають.

"Рази в три наші спроможності виросли стосовно і погодних умов, і запасу ходу, і взагалі якості продукту, можливості його дообладнання", — сказав розвідник.

Він має надію, що українські бійці в найближчому майбутньому збиватимуть морськими дронами не лише гелікоптери, а й літаки.

Нагадаємо, 31 грудня пресслужба відомства повідомила, що вперше у світі бійці ГУР з морського дрона поцілили у повітряну ціль. Спершу повідомлялося, що біля мису Тарханкут ракетами Р-73 SeeDragon з морського дрона Magura V5 військові спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" збили один ворожий гелікоптер Мі-8.

2 січня в ГУР уточнили дані та повідомили, що в бою біля Криму 31 грудня збили ще один вертоліт РФ Мі-8, а третій борт отримав пошкодження та зміг приземлитися в аеропорті.