С первого удара: в ГУР раскрыли детали исторического сбития дроном двух вертолетов Ми-8 РФ (видео)

Командир спецподразделения "Group 13", бойцы которого сбили два российских вертолета с морского дрона Magura V5, говорит, что в тот день разведчики целенаправленно шли на "охоту".

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Военные спецподразделения Главного управления разведки Украины "Group 13" 31 декабря ракетой с украинского морского дрона Magura V5 впервые в истории сбили воздушные цели. Два российских вертолета Ми-8 были уничтожены, еще один получил повреждения, но смог добраться до аэропорта. Как бойцам удалось осуществить беспрецедентный удар, рассказал командир спецподразделения ГУР Group 13 с позывным "Тринадцатый" рассказал в интервью ТСН.

"Тринадцатый" отметил, что во время операции разведчики целенаправленно шли на "охоту", а не прятались от вражеских вертолетов, как обычно.

"Мы шли конкретно охотиться на воздушные цели. Мы были полны вдохновения для встречи с противником", — сказал боец.

РФ вынуждена постоянно патрулировать Черное море авиацией после многочисленных удачных атак украинских военных на российские суда, поэтому действовать нужно было оперативно.

"Нас засекли. Мы начали работать. Максимум, который мы имели чисто возле нас — это три вертолета в один момент, несмотря еще на "Сушки", которые там летали. Вертолет достаточно быстрый. Если ты уже его видишь на камере — буквально минута для того, чтобы стать в выгодную позицию и сделать запуск", — пояснил командир.

По словам "Тринадцатого", оператор дрона Magura V5 смог поразить российский вертолет первым ударом.

"Первый пуск сразу в цель был, они не поняли, что произошло, даже отстреливали воздушные ловушки. А потом, после определенного времени, было подтверждение о поражении двух. В сумме мы имеем два уничтоженных и один поврежденный", — рассказал военный.

"Тринадцатый" отметил, что тактику работы с морскими дронами приходилось писать "с нуля", потому что не существовало инструкции, в которой можно было бы прочитать, как правильно их применять на поле боя. Кроме того, Magura V5 эволюционировал, переоборудовался, и со временем его возможности растут.

"Раза в три наши способности выросли в отношении и погодных условий, и запаса хода, и вообще качества продукта, возможности его дооборудования", — сказал разведчик.

Он надеется, что украинские бойцы в ближайшем будущем будут сбивать морскими дронами не только вертолеты, но и самолеты.

Напомним, 31 декабря пресс-служба ведомства сообщила, что впервые в мире бойцы ГУР с морского дрона попали в воздушную цель. Сначала сообщалось, что у мыса Тарханкут ракетами Р-73 SeeDragon с морского дрона Magura V5 военные спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" сбили один вражеский вертолет Ми-8.

2 января в ГУР уточнили данные и сообщили, что в бою возле Крыма 31 декабря сбили еще один вертолет РФ Ми-8, а третий борт получил повреждения и смог приземлиться в аэропорту.