Обновленный рекорд: в ГУР сообщили о сбитии еще одного вертолета РФ Ми-8 возле Крыма, детали

В ГУР добавляют, что в результате атаки на российские вертолеты 31 декабря 2024 года также были уничтожены их экипажи. Общее количество пораженных и уничтоженных бортов составляет уже три вертолета.

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31 декабря 2024 года бойцы специального подразделения "Group 13" Главного управления разведки (ГУР) уничтожили два российских вертолета Ми-8. Об этом говорится в сообщении украинской военной разведки в Telegram.

В тексте заявления указано, что по уточненным данным спецназовцы подразделения "Group 13" с помощью оснащенных ракетами морских дронов "Magura V5" уничтожили два российских вертолета Ми-8.

"По предварительной информации, экипажи указанных вражеских бортов также ликвидированы", — добавляют в ГУР.

В украинской военной разведке указывают, что огневое поражение получил еще один российский вертолет, но после получения повреждений, смог аварийно приземлиться на одном из аэродромов. Общее количество пораженных вертолетов РФ в результате атаки составляет три борта.

Напомним, Фокус сообщал, что 31 декабря 2024 года бойцы спецподразделения "Group 13" впервые в мире из морского дрона попали в воздушную цель. Во время боя вблизи мыса Тарханкут российский вертолет Ми-8 уничтожен ракетами Р-73 SeeDragon. Еще одно вражеское воздушное судно получило повреждения, но добралось до аэродрома базирования.

Также мы рассказывали, какую тактику применения Magura V5 против кораблей РФ используют в спецподразделении ГУР. По словам командира спецподразделения Group 13, поражение российского корвета "Ивановец" у озера Донузлав покрыло все расходы на дроны за 2 года.