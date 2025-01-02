Оновлений рекорд: в ГУР повідомили про збиття ще одного вертольота РФ Мі-8 біля Криму, деталі

В ГУР додають, що внаслідок атаки на російські гелікоптери 31 грудня 2024 року також були знищені їхні екіпажі. Загальна кількість вражених і знищених бортів складає вже три вертольоти.

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31 грудня 2024 року бійці спеціального підрозділу "Group 13" Головного управління розвідки (ГУР) знищили два російських гелікоптери Мі-8. Про це йдеться у повідомленні української воєнної розвідки в Telegram.

В тексті заяви вказано, що за уточненими даними спецпризначенці підрозділу "Group 13" за допомогою оснащених ракетами морських дронів "Magura V5" знищили два російські гелікоптери Мі-8.

"За попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані", — додають в ГУР.

В українській воєнній розвідці вказують, що вогневого ураження зазнав ще один російський вертоліт, але після отримання пошкоджень, зміг аварійно приземлитися на одному з аеродромів. Загальна кількість уражених вертольотів РФ унаслідок атаки складає три борти.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що 31 грудня 2024 року бійці спецпідрозділу "Group 13" вперше у світі з морського дрона поцілили у повітряну ціль. Під час бою поблизу мису Тарханкут російський гелікоптер Мі-8 знищено ракетами Р-73 SeeDragon. Ще одне вороже повітряне судно зазнало пошкоджень, але дісталось аеродрому базування.

Також ми розповідали, яку тактику застосування Magura V5 проти кораблів РФ використовують в спецпідрозділі ГУР. За словами командира спецпідрозділу Group 13, ураження російського корвета "Івановєц" біля озера Донузлав покрило всі витрати на дрони за 2 роки.