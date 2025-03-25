"Став справжнім геймченджером на морі": у Мінцифри показали секретний дрон "Катран" (відео)

Безекіпажний катер може знищувати цілі на землі, морі та в повітрі, а сам захищений від ворожих атак системою, яка сама розпізнає загрози.

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Українська компанія Military Armored Company HUB (учасник кластера Brave1) розробила новий морський дрон під назвою "Катран", існування якого раніше тримали в секреті. 25 березня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про нього у своєму Telegram-каналі.

"Катран" — це безекіпажний катер, оснащений торпедами, кулеметом, мініганом, протиповітряним зенітним ракетним комплексом та іншими видами озброєння. У загальних рисах розкрили, як працює секретний дрон із дальністю 1000 км. Він може заплисти далеко в море, щоб провести розвідку або знищити ворожу ціль: морську, наземну або навіть повітряну.

Для захисту від російських атак "Катран" має вбудовану систему для автоматичного розпізнавання загроз і відстрілу пасток. Судячи зі слів Михайла Федорова, він також використовує систему радіоелектронної боротьби. До речі, раніше писали, як український дрон Magura V5 запускає РЕБ і полює на авіацію.

"Інформація про місію з цим дроном засекречена, але він став справжнім геймченджером на морі. Це супертехнологія, яка задає новий стандарт ведення війни", — підкреслив український міністр.

Зберігаючи секретність, розробники та уряд не показали справжні фото "Катрана", а лише його тривимірну модель. У ролику продемонстрували концепт морського дрона і як він може використовувати своє озброєння.

Раніше писали, що Велика Британія створює "секретні" морські дрони для України. Апарати під назвою Wasp і Snapper проходили фінальні випробування в лютому 2025 року, як повідомила міністр оборонних закупівель Марія Ігл.