"Залишили лише згарище": ЗСУ дронами відбили штурм росіян, зупинивши колону бронетехніки

Один з танків росіян був оснащений міцним антидроновим захистом та не зупинявся попри мінно-вибухові загородження, встановлені на дорозі до українських оборонних укріплень.

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Бійці батальйону Сил безпілотних систем 110-ї механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Новопавлівському напрямку відбили штурм росіян та дронами зупинили колону ворожої бронетехніки. Про це повідомила пресслужба ОСУВ "Хортиця".

"Бійці механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка відбили штурм колони ворожої бронетехніки. В голові колони йшов танк з міцним броне та антидроновим захистом. Наші аеророзвідники вчасно помітили ворожу колону й одразу почали бити по ній", — йдеться у повідомленні.

В ОСУВ "Хортиця" уточнили, що частину російської військової техніки вдалося зупинити, проте один з танків, попри мінно-вибухові загородження, встановлені на дорозі, продовжував наближатись до українських оборонних укріплень.

"Лише після третього вибуху танк зупинився і був добитий нашими дронами-камікадзе. Професійна робота, яка залишила ворогу лише згарище і знищену техніку", — наголосили військовослужбовці ЗСУ.

Нагадаємо, 25 березня директор ЦРУ заявив, що українці "битимуться голими руками", якщо це буде потрібно.

У цей же день стало відомо, що ЗСУ ліквідували російського чемпіона Работницького.