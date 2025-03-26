"Оставили только пепелище": ВСУ дронами отбили штурм россиян, остановив колонну бронетехники

Один из танков россиян был оснащен прочной антидроновой защитой и не останавливался несмотря на минно-взрывные заграждения, установленные на дороге к украинским оборонительным укреплениям.

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Бойцы батальона Сил беспилотных систем 110-й механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко на Новопавловском направлении отбили штурм россиян и дронами остановили колонну вражеской бронетехники. Об этом сообщила пресс-служба ОСУВ "Хортица".

"Бойцы механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко отбили штурм колонны вражеской бронетехники. В голове колонны шел танк с крепкой броне и антидроновой защитой. Наши аэроразведчики вовремя заметили вражескую колонну и сразу начали бить по ней", — говорится в сообщении.

В ОСУВ "Хортица" уточнили, что часть российской военной техники удалось остановить, однако один из танков, несмотря на минно-взрывные заграждения, установленные на дороге, продолжал приближаться к украинским оборонительным укреплениям.

"Только после третьего взрыва танк остановился и был добит нашими дронами-камикадзе. Профессиональная работа, которая оставила врагу только пепелище и уничтоженную технику", — отметили военнослужащие ВСУ.

Напомним, 25 марта директор ЦРУ заявил, что украинцы "будут биться голыми руками", если это будет нужно.

В этот же день стало известно, что ВСУ ликвидировали российского чемпиона Работницкого.