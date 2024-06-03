ВСУ таранят разведывательные дроны РФ коптерами: почему это срабатывает не всегда (видео)

Для уничтожения разведывательных дронов ВС РФ лучше использовать не FPV-дроны на основе коптеров, а дроны-перехватчики самолетного типа, считают эксперты.

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Силы обороны Украины уже несколько раз уничтожали разведывательные дроны Вооруженных сил Российской Федерации типа "Орлан-10" и Zala при помощи FPV-дронов. Однако использование FPV-дронов в качестве зенитных средств имеет некоторые недостатки, о них рассказал аналитический портал Defence Express.

Первая трудность — обнаружение цели. Существующие методы выявления БПЛА, включая радиолокационные станции и средства радиоэлектронной разведки, требуют определенной насыщенности средств и скоординированных действий. Кроме того, для перехвата российского БЛПА, украинский оператор должен заметить цель, располагая камерой не самого лучшего качества и в условиях возможных помех.

Уничтожение дрона ZALA

Если после обнаружения цели в качестве средства противодействия был выбран FPV-дрон, то его необходимо вывести на нужную высоту и курс. В издании отметили, что FPV-дроны на базе квадрокоптеров имеют очень ограниченное время полета — 10-12 до 30 минут. В случае с разведывательными дронами, это время будет потрачено, чтобы поднять аппарат на нужную высоту и начать заход на цель, которую, возможно, понадобится преследовать.

При этом "Орлан-10" может вести разведку на высоте 2-3 км, но чаще спускается ниже из-за низкого качества камер и погодных условий. Этот БПЛА имеет скорость 110 км/ч и не каждый FPV-коптер, несущий полезную нагрузку на большой высоте, сможет двигаться с такой же скоростью.

Уничтожение дрона ZALA

Учитывая это, аналитики издания пришли к выводу, что перехватывать российские разведывательные дроны лучше не коптерами-камикадзе, а дронами-перехватчиками самолетного типа, которые обладают большей скоростью и могут дольше пребывать в воздухе.

Эксперты также проанализировали опыт США и Ирана в вопросе борьбы с БПЛА при помощи дронов. Так, проект американской Raytheon под названием Coyote, начинавшийся с создания зенитного дрона-перехватчика контейнерного запуска, быстро превратился в версии Coyote 2C в полноценную зенитную ракету с реактивным двигателем, но с дозвуковой скоростью и головкой самонаведения. Что касается иранской барражирующей зенитной ракеты "358", считается, что она имеет оптикоэлектронную систему для выявления цели с самонаведением. В обоих случаях не обошлось без функции самонаведения.

Перехватчик Coyote 2

"Появление и развитие "машинного зрения", позволяющее создавать довольно дешевые головки самонаведения вполне может быть интересным направлением для экспериментов", — заключили эксперты.

Напомним, 30 мая в Сети появилось видео, на котором украинские военные уничтожили российский разведывательный беспилотник ZALA 421-16E с помощью FPV-дрона. Военный аналитик Игаль Левин предположил, украинский беспилотник был оснащен функцией воздушного подрыва.

Фокус также сообщал о том, что российские разведывательные БПЛА Zala, "Орлан" и SuperCam могут залетать на значительную территорию Украины, включая областные центры: Сумы, Чернигов, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Одесса.