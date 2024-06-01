"Подобрали ключик": украинский FPV-дрон сбил в полете еще один БПЛА россиян ZALA (видео)

Вражеский разведывательный беспилотник пытался маневрировать, но безрезультатно. В итоге украинский дрон успешно атаковал его в левое крыло.

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В сети появились кадры сражения двух беспилотных аппаратов — украинского FPV-дрон с видеопередатчиком VTX 2.5W и российского разведывательного БПЛА типа "крыло", вероятно ZALA 421-16E. Видео противостояния опубликовано на канале офицера Армии обороны Израиля Игаля Левина.

На ролике видно, что беспилотник противника пытается активно маневрировать, но это не спасло аппарат от уничтожения. Украинский дрон зашел в хвост ZALA и атаковал его в левое крыло.

Автор публикации отметил, что это уже далеко не первый подобный зафиксированный на видео случай, когда российские войска теряют свои разведывательные беспилотники.

"Можно говорить о том, что украинцы активно подбирают ключик к вездесущим российским разведывательным БпЛА ZALA, ведущим мониторинг не только поля боя, но и глубины украинской территории в тылу", — подчеркнул Левин.

Напомним, аналогичный случай произошел 30 мая. Тогда были опубликованы кадры поражения российского беспилотника ZALA 421-16E с помощью FPV-дрона, который был оснащен функцией воздушного подрыва.

Ранее мы подробно писали о российских разведывательных дронах ZALA, которые выпускает российская компания "Zala Aero Group Беспилотные системы" из Ижевска. Они используются в паре с барражирующими боеприпасами "Ланцет".