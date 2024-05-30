Догнал и поразил: украинский FPV-дрон уничтожил российский беспилотник ZALA (видео)

Операторы украинского дрона в воздухе догнали и повредили беспилотник россиян. Военный аналитик Игаль Левин предполагает, что это случилось на юге страны.

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Украинские военные уничтожили российский разведывательный беспилотник ZALA 421-16E. Это удалось сделать с помощью FPV-дрона. Видео поражения вражеского БпЛА в своем Telegram опубликовал израильский военный обозреватель Игаль Левин.

На кадрах видно, как операторы украинского FPV-дрона преследуют российский беспилотник типа "крыло". Позже связь прерывается.

Учитывая, что связь с FPV-дроном оборвалась на небольшом расстоянии до ZALA, можно сделать вывод, что украинский беспилотник был оснащен функцией воздушного подрыва, отметил обозреватель.

Дата и точное место происшествия неизвестны. Левин предполагает, что поражение могло произойти на южном направлении.

Напомним, Силы специальных операций дронами нанесли удары по местам размещения российских военных и их складу боеприпасов в Херсонской области.

29 мая аэроразведки 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ уничтожили боевую машину пехоты Вооруженных сил Российской Федерации с помощью FPV-дрона.

25 мая украинские военные с помощью ударного дрона поразили российский танк-"черепаху". Техника сгорела вместе с экипажем.