Дроны ССО вызвали переполох у оккупантов на Херсонщине (видео)

Российские оккупанты обосновались в частных домах одного из населенных пунктов на левом берегу. Аэроразведчики выследили вражеское логово и ССО нанесли по нему удары.

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В Херсонской области Силы специальных операций дронами нанесли удары по местам размещения оккупантов и их складу боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.

"Операторы 73-го морского центра ССО продолжают очищать Юг от россиян. По вражеским целям наши операторы нанесли удары FPV-дронами и дронами с системой сброса. Результат удачной работы — на видео", — проинформировали в ССО.

Так, российские оккупанты обосновались в частных домах одного из населенных пунктов на левом берегу. Аэроразведчики выследили вражеское логово и нанесли по нему удары с использованием дронов. Также украинские защитники обнаружили склад с боеприпасами и нанесли по нему удар. После взрыва там детонировало. Кроме этого также ССО уничтожили наблюдательный пункт оккупантов и живую силу.

Напомним, что на Херсонщине взорвался катер с российскими оккупантами, которые отправились на штурм позиций ВСУ на острове Нестрига. Погибли семеро россиян.

23 мая сообщалось, что на Херсонщине Силы обороны имеют успехи вблизи села Крынки. Они оставили населенный пункт и продвинулись дальше. У россиян зафиксировано много потерь.