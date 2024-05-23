Катер с оккупантами не доехал на штурм позиций ВСУ на Херсонщине (фото)

Россияне ехали на штурм острова Нестрига, но их планы были "подкорректированы" и катер взлетел в воздух, сообщил Роберт Бровди.

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На Херсонщине взорвался катер с российскими оккупантами, которые отправились на штурм позиций ВСУ на острове Нестрига. Об этом сообщил украинский командир подразделения "Птицы Мадьяра" Роберт "Мадьяр" Бровди.

"Гадя потерялась по Днепру. 7 уверенных червей одним заплывом", — прокомментировал он.

На обнародованных кадрах видно, как катер с российскими оккупантами мчится по водоему и в какой-то момент взрывается. Оккупанты разлетаются в разные стороны.

Отмечается, что россияне ехали на штурм острова Нестрига, но их планы были "подкорректированы". В конце апреля 2024 года в Херсонской области был освобожден от российских захватчиков остров Нестрига, но оккупанты не оставляют попыток высадиться на освобожденной территории.

"Семь белых лад не будет, будут считать пропавшими без вести. Потому что кто будет нашего украинского рака кормить?", — пошутил Роберт Бровди.

Напомним, что 23 мая сообщалось, что на Херсонщине Силы обороны имеют успехи вблизи села Крынки. Они оставили населенный пункт и продвинулись дальше. У россиян зафиксировано много потерь.

По словам начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрия Плетенчука, морские пехотинцы и в дальнейшем выполняют задачи в этом населенном пункте.