Дрони ССО зчинили переполох в окупантів на Херсонщині (відео)

Російські окупанти облаштувалися в приватних будинках одного з населених пунктів на лівому березі. Аеророзвідники вистежили вороже лігво і ССО завдали по ньому ударів.

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В Херсонській області Сили спеціальних операцій дронами завдали ударів по місцях розміщення окупантів та їхньому складу боєприпасів. Про це повідомили у пресслужбі ССО.

"Оператори 73-го морського центру ССО продовжують очищувати Південь від росіян. По ворожим цілям наші оператори завдали удари FPV-дронами та дронами з системою скиду. Результат вдалої роботи – на відео", — проінформували в ССО.

Так, російські окупанти облаштувалися в приватних будинках одного з населених пунктів на лівому березі. Аеророзвідники вистежили вороже лігво і завдали по ньому ударів з використанням дронів. Також українські захисники виявили склад з боєприпасами і завдали по ньому удару. Після вибуху там детонувало. Крім цього також ССО знищили спостережний пункт окупантів і живу силу.

Нагадаємо, що на Херсонщині вибухнув катер з російськими окупантами, які вирушили на штурм позицій ЗСУ на острові Нестрига. Загинули семеро росіян.

23 травня повідомлялося, що на Херсонщині Сили оборони мають успіхи поблизу села Кринки. Вони залишили населений пункт і просунулися далі. У росіян зафіксовано багато втрат.