"Броня не помогла": украинские бойцы уничтожили танк-"черепаху" (видео)

Украинские бойцы с помощью ударного дрона уничтожили знаменитый российский танк-"черепаху". Техника сгорела вместе с экипажем.

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Один из российских "танков-черепах", заваренный со всех сторон металлической "защитой" от БПЛА, оказался в зоне ответственности наших пилотов дронов. Об этом информирует 71 отдельная егерская бригада десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Как отмечается, аэроразведка заметила подвижный "сарай", который передвигался вдоль лесополосы. Несколькими точными ударами FPV-дрона удалось сначала разбить само сооружение, а затем добраться и до самого танка.

Результат вполне ожидаемый, отмечают десантники, танк оккупантов сгорел на месте вместе с экипажем.

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"Все выдумки врага разбиваются о мастерство операторов БПЛА 71 отдельной егерской бригады", — говорится в сообщении, которое опровергает мифы о "неуязвимости" российских танков с "чудо-защитой".

Напомним, ранее Forbes писал, что войска РФ все больше стали использовать на поле боя танки-черепахи. Несколько из них были замечены в районе Красногоровки. Несмотря на всю свою визуальную несостоятельность, тактика работает. Зато по мнению аналитика издания Bild Юлиана Рёпке, танки Т-72 с большой надстройкой показывают ограниченную эффективность, ведь украинские войска уже научились уничтожать такие машины. Позже на подобном танке заметили радиоглушители для блокировки радиосигналов FPV-дронов.