"Броня не допомогла": українські бійці знищили танк-"черепаху" (відео)

Українські бійці за допомогою ударного дрона знищили славнозвісний російський танк-"черепаху". Техніка згоріла разом з екіпажем.

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Один з російських "танків-черепах", заварений з усіх боків металевим "захистом" від БПЛА, опинився в зоні відповідальності наших пілотів дронів. Про це інформує 71 окрема єгерська бригада десантно-штурмових військ ЗС України.

Як зазначається, аеророзвідка помітила рухомий "сарай", що пересувався вздовж лісосмуги. Кількома влучними ударами FPV-дрона вдалося спершу розбити саму споруду, а згодом дістатися й самого танка.

Результат цілком очікуваний, наголошують десантники, танк окупантів згорів на місці разом з екіпажем.

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"Всі вигадки ворога розбиваються об майстерність операторів БПЛА 71 окремої єгерської бригади", — йдеться у повідомленні, яке спростовує міфи щодо "невразливості" російських танків з "диво-захистом".

Нагадаємо, раніше Forbes писав, що війська РФ все більше стали використовувати на полі бою танки-черепахи. Кілька з них було помічено в районі Красногорівки. Попри всю свою візуальну недолугість, тактика працює. Натомість на думку аналітика видання Bild Юліана Рьопке, танки Т-72 з великою надбудовою показують обмежену ефективність, адже українські війська вже навчилися знищувати такі машини. Пізніше на подібному танку помітили радіоглушники для блокування радіосигналів FPV-дронів.