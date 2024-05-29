Долго горела и взрывалась: БМП россиян не пережила встречу с украинским FPV-дроном (видео)

За точным ударом украинского беспилотного аппарата по российской бронемашине последовала детонация боеприпасов.

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Группа аэроразведки "Инквизиция" 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Вооруженных Сил Украины уничтожила боевую машину пехоты Вооруженных сил Российской Федерации при помощи FPV-дрона. Соответствующее видео опубликовал блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале 29 мая.

На видео видно, как украинский FPV-дрон наносит точный удар по российской бронемашине. В результате атаки БМП загорелась. В процессе горения также можно наблюдать целую серию мощных взрывов в результате детонации боеприпасов.

"После удара она очень долго горела и детонировала", — констатировал блогер.

Уничтожение российской БМП

Напомним, 27 мая пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ показала, как пулеметчик подразделения уничтожил нескольких оккупантов, которые пытались прорваться к украинским позициям на мотоцикле. В результате точного и массированного обстрела мотоцикл перевернулся и загорелся.

Ранее, 25 мая в 71-й отдельной егерской бригаде десантно-штурмовых войск ВСУ показали, как один из российских "танков-черепах", заваренный со всех сторон металлической "защитой" от БПЛА, оказался в зоне ответственности украинских пилотов дронов.