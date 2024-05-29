Довго горіла і вибухала: БМП росіян не пережила зустріч з українським FPV-дроном (відео)

За точним ударом українського безпілотного апарату по російській бронемашині послідувала детонація боєприпасів.

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Група аеророзвідки "Інквізиція" 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Збройних Сил України знищила бойову машину піхоти Збройних сил Російської Федерації за допомогою FPV-дрона. Відповідне відео опублікував блогер і волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі 29 травня.

На відео видно, як український FPV-дрон завдає точного удару по російській бронемашині. У результаті атаки БМП загорілася. У процесі горіння також можна спостерігати цілу серію потужних вибухів унаслідок детонації боєприпасів.

"Після удару вона дуже довго горіла і детонувала", — констатував блогер.

Знищення російської БМП

Нагадаємо, 27 травня пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ показала, як кулеметник підрозділу знищив кількох окупантів, які намагалися прорватися до українських позицій на мотоциклі. Унаслідок влучного і масованого обстрілу мотоцикл перекинувся і загорівся.

Раніше, 25 травня у 71-й окремій єгерській бригаді десантно-штурмових військ ЗСУ показали, як один із російських "танків-черепах", заварений з усіх боків металевим "захистом" від БПЛА, опинився в зоні відповідальності українських пілотів дронів.