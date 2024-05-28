Підірвали і добили дроном-камікадзе: ЗСУ показали знищення російської БМП (відео)

Російська бронемашина з "мангалом" підірвалася на міні, встановленій дроном, після чого зазнала атаки БПЛА-камікадзе.

Related video

Військовослужбовці батальйону Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України знищили бойову машину піхоти (БМП) Збройних сил Російської Федерації, застосувавши дистанційне мінування і дрон-камікадзе. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі підрозділу 28 травня.

На відео можна побачити, як російська БМП, оснащена "мангалом" (решіткою для захисту від скидів) підривається на міні. Потім пошкоджену бронемашину атакував БПЛА-камікадзе. Українські військові уточнили, що для мінування також було використано безпілотник.

"Дедалі частіше дрони дають змогу зривати плани російських окупантів. Настала ера технологій, яка дає змогу мінімізувати людські втрати на полі бою", — зазначили в 47-й ОМБр.

Знищення БМП ЗС РФ

Нагадаємо, українські розробники з Черкас створили багатофункціональну роботизовану наземну платформу Mangust, яка може виконувати логістичні завдання, здійснювати дистанційне мінування, а також використовуватися як дрон-камікадзе.

Крім того, ЗСУ використовують безпілотні літальні апарати для скидання мін з "розумним" модулем ініціації, який активується за 10 хвилин після скидання і спрацьовує в разі переміщення або наближення металу.