Эквивалентно годовому ВВП страны: аналитики рассказали, сколько КНДР заработала на войне в Украине

Северная Корея получила более 20 миллиардов долларов доходов от своего участия в войне России против Украины.

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Такие оценки содержатся в недавнем докладе Южнокорейского института анализа обороны (KIDA), пишет издание Newsweek.

В отчете говорится о том, что большая часть доходов Северной Кореи была получена за счет поставок боеприпасов в Россию. КНДР также получила выгоду от предоставления технической поддержки и отправки тысяч солдат на войну в Украине. Однако из отправленных 11 тысяч военных около 4 тысяч погибли.

KIDA отмечает, что Северная Корея, вероятно, получает от Российской Федерации "натуральную и техническую помощь", включая некоторое высокотехнологичное оружие. Она помогает укрепить военный потенциал Пхеньяна и продвигать его стратегические цели.

Россия продолжает полагаться на поддержку Северной Кореи для дальнейшего получения максимума преимуществ на поле боя и возможных мирных переговоров. Подобная поддержка позволяет Москве продолжать боевые действия. Скорее всего, это будет продолжаться еще некоторое время.

Стоит добавить, что по данным аналитиков, в 2023 году валовой внутренний продукт Северной Кореи составил около 23 миллиардов долларов. Война в Украине принесла Пхеньяну дополнительно почти столько же дохода, сколько вся северокорейская экономика производит в течение целого года.

Напомним, недавно издание Reuters провело собственное расследование с аналитиками Open Source Centre. В результате установлено, что Северная Корея стала критически важным партнером и поставщиком боеприпасов для России. За последние 18 месяцев КНДР передала россиянам 15 800 контейнеров с боеприпасами. Эксперты обнаружили не менее 64 поставок из Северной Кореи в Россию в период с августа 2023 года по март 2025 года.