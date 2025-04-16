Еквівалентно річному ВВП країни: аналітики розповіли, скільки КНДР заробила на війні в Україні

Північна Корея отримала понад 20 мільярдів доларів доходів від своєї участі у війні Росії проти України.

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Такі оцінки містяться у нещодавній доповіді Південнокорейського інституту аналізу оборони (KIDA), пише видання Newsweek.

У звіті йдеться про те, що переважну частину доходів Північній Кореї було отримано за рахунок постачання боєприпасів до Росії. КНДР також отримала вигоду від надання технічної підтримки та відправлення тисяч солдатів на війну в Україні. Однак з відправлених 11 тисяч військових близько 4 тисяч загинули.

KIDA зазначає, що Північна Корея, ймовірно, отримує від Російської Федерації "натуральну та технічну допомогу", включно з деякою високотехнологічною зброєю. Вона допомагає зміцнити військовий потенціал Пхеньяна і просувати його стратегічні цілі.

Росія продовжує покладатися на підтримку Північної Кореї для подальшого отримання максимуму переваг на полі бою й можливих мирних переговорів. Подібна підтримка дозволяє Москві продовжувати бойові дії. Швидше за все, це триватиме ще деякий час.

Варто додати, що за даними аналітиків, у 2023 році валовий внутрішній продукт Північної Кореї склав близько 23 мільярдів доларів. Війна в Україні принесла Пхеньяну додатково майже стільки ж доходу, скільки уся північнокорейська економіка виробляє протягом цілого року.

Нагадаємо, нещодавно видання Reuters провело власне розслідування з аналітиками Open Source Centre. В результаті встановлено, що Північна Корея стала критично важливим партнером та постачальником боєприпасів для Росії. За останні 18 місяців КНДР передала росіянам 15 800 контейнерів із боєприпасами. Експерти виявили не менше 64 постачань з Північної Кореї до Росії в період з серпня 2023 року по березень 2025 року.