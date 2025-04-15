До 5,8 млн снарядов: КНДР стала ключевым поставщиком боеприпасов для РФ, — расследование

Северная Корея стала критически важным партнером и поставщиком боеприпасов для России. За последние 18 месяцев КНДР передала россиянам 15 800 контейнеров с боеприпасами.

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Издание Reuters провело собственное расследование с аналитиками Open Source Centre.

Эксперты обнаружили не менее 64 поставок из Северной Кореи в Россию в период с августа 2023 года по март 2025 года.

Согласно информации, Россия получила от Северной Кореи от 4,2 до 5,8 миллиона боеприпасов. Поставки происходили с помощью четырех грузовых судов под российским флагом: "Ангара", "Леди Р", "Мария" и "Майя-1".

"Поставка боеприпасов из Северной Кореи позволяет России сохранять наступательный импульс и значительно подрывает эффективность западной военной поддержки для Украины", — отмечают аналитики.

Они также предупреждают, что этот поток оружия может еще больше изменить баланс на фронте в пользу России и создать новые риски для безопасности в Европе.

Расследование издания подтверждает, что Россия в значительной степени зависит от поставок КНДР, которые обеспечивают до половины всех артиллерийских снарядов, используемых на фронте. В отдельные периоды 2024 года российские подразделения фактически полностью использовали боеприпасы из Северной Кореи.

Военная разведка Украины сообщает, что Северная Корея предоставила России более 4 миллионов артиллерийских снарядов, большинство из которых калибра 122 мм и 152 мм, что является основой для российской артиллерии. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, эти поставки являются ключевыми для поддержки российских военных действий.

Кроме боеприпасов КНДР также передала России ракетные системы и дальнобойную артиллерию, а также отправила свои подразделения в Курскую область.

Аналитики предостерегают, что без поддержки Северной Кореи Россия могла бы значительно снизить интенсивность своих обстрелов. Они также подчеркивают, что это сотрудничество представляет серьезную угрозу не только для Украины, но и для региональной безопасности, в частности в Восточной Азии.

Напомним, что военные Северной Кореи, которые участвовали в боях на территории Курской области России, адаптировались к современным боевым тактикам, что сделало их серьезными противниками для украинских войск.

Также Ким Чен Ын создал новый класс военных кораблей, каждый из которых способен вмещать десятки вертикальных пусковых установок для ракет. Ожидается, что эти суда укрепят морские силы КНДР и будут также экспортированы.