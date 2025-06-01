Війна Росії проти України принесла армії КНДР "процвітання": півострів під загрозою, — NYT

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин скористався потребами Росії щодо підтримки війни проти України: унаслідок активної співпраці з Кремлем КНДР отримала в "нагороду" модернізовану армію. Перелік нової зброї, що рекламує Північна Корея, зростає практично з кожним тижнем, і створює загрозу миру на Корейському півострові.

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Про нові загрози внаслідок підтримки Кім Чен Ина російської армії у війні проти України розповіло видання The New York Times.

"Давно вважалося, що Північна Корея, паралізована міжнародними санкціями, стихійними лихами та пандемією коронавірусу, не може модернізувати свою занедбану армію радянських часів, оскільки їй бракує грошей, палива, запасних частин та необхідних технологій", — повідомляє медіа.

Однак лідер КНДР знайшов рішення для багаторічної проблеми власної армії, коли оголосив підтримку Кремлю після початку повномасштабного вторгнення в Україну, особливо коли Росія зіткнулася з проблемою нестачі живої сили та зброї, зокрема артилерійських снарядів: у Північної Кореї було вдосталь і того, й іншого, стверджує NYT.

"Війна Росії проти України принесла пану Кіму військове процвітання", — зазначають аналітики видання.

Передусім КНДР отримала можливість випробувати власну зброю та війська, а також отримати знання про те, як ведеться сучасна війна.

Південнокорейські аналітики, як повідомляє видання, стверджують, що військова промисловість КНДР переживає відродження внаслідок "ненаситного попиту Росії" на її артилерійські снаряди та ракети, а також технології.

Незалежний російський військовий аналітик Валерій Ширяєв у своєму дописі у Telegram стверджує, що військові КНДР, які брали участь у бойових діях Росії проти України, отримують "неймовірний досвід".

"У південнокорейській армії таких людей немає, що, безсумнівно, сповнює Кім Чен Ина гордістю", — зазначає експерт.

NYT стверджує, що лідер КНДР Кім Чен Ин також почав частіше відвідувати заводи з виробництва зброї.

КНДР модернізує армію: що відомо

Особливу увагу аналітики звертають на будівництво атомного підводного човна, що раніше анонсував Кім Чен Ин. Човен вагою 6000 або 7000 тонн може нести на борту близько 10 ракет з ядерним зарядом, стверджують фахівці.

За інформацією NYT, такий підводний ядерний човен значно покращить можливості перетинати Тихий океан і здійснювати ядерний удар по материковій частині США, що є "дуже політично ризикованим". Загроза того, що таке може трапитися, дає Кім Чен Ину "більше важелів впливу".

"Це найнебезпечніша зброя, яку Північна Корея представила досі", — заявив пан Хонг з Корейського інституту національного об’єднання.

Нагадаємо, 20 травня у Foreign Policy розповіли, чим небезпечне те, що КНДР отримала літак ДРЛВ для стеження за балістикою.

Також 29 травня у Yonhap News повідомили, як КНДР озброює російську армію.