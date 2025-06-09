Росія може долучитися до ремонту корабля Північної Кореї, пошкодженого під час спуску на воду
Північна Корея перемістила новий бойовий корабель, пошкоджений під час невдалої спроби спуску на воду, до порту поблизу російського кордону — аналітики вважають, що це може свідчити про можливу участь Москви в його ремонті.
Про це пише CNN.
Супутникові знімки, зроблені в неділю компанією Maxar Technologies, показують есмінець водотоннажністю 5 000 тонн, поки що безіменний, на сухому доці в порту Раджин, який входить до спеціальної економічної зони Расон — вона межує з коротким сухопутним кордоном між КНДР і Росією.
Хоча Раджин не є великим суднобудівним центром, на відміну від верфі в місті Чонгджін, де й сталася аварія під час спуску корабля на воду, він має інфраструктуру для проведення базових ремонтних і технічних робіт, зазначив Ю Джіхун, директор зовнішнього співробітництва та науковий співробітник Корейського інституту оборонного аналізу.
На його думку, близькість Раджина до Росії "робить його важливим вузлом у зусиллях Північної Кореї з поглиблення економічної й потенційно військової співпраці з Москвою."
У звіті Інституту сучасної війни при Військовій академії США у Вест-Пойнті (2024) спеціальну економічну зону Расон названо "важливим пунктом співробітництва між Північною Кореєю та Росією, який нещодавно фігурував у постачаннях північнокорейської зброї до Росії для використання в Україні."
Нагадаємо, очільник Північної Кореї Кім Чен Ин скористався потребами Росії щодо підтримки війни проти України: унаслідок активної співпраці з Кремлем КНДР отримала в "нагороду" модернізовану армію. Перелік нової зброї, що рекламує Північна Корея, зростає практично з кожним тижнем, і створює загрозу миру на Корейському півострові.
Фокус також писав, що починаючи з вересня 2023 року, Північна Корея передала Росії масштабну військову допомогу — щонайменше 20 тисяч вантажних контейнерів зі зброєю. До їхнього вмісту входили сотні балістичних ракет, мільйони артилерійських снарядів, а також боєприпаси для реактивних систем залпового вогню.