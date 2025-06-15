Ким Чен Ын вместе с дочерью спустил на воду ранее опрокинувшийся эсминец (фото)

В КНДР со второй попытки спустили на воду новый боевой корабль. Между аварией и повторной церемонией прошло 22 дня.

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В четверг, 12 июня, на Рачжинской судостроительной верфи, как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), торжественно был спущен на воду новый эсминец.

На церемонии присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Ким Чжу Э. Глава КНДР заявил, что новый линкор является "убедительным доказательством" быстрой трансформации северокорейского флота.

Фото: ЦТАК

Новому кораблю присвоено имя "Кан Гон", в честь первого начальника Генштаба Корейской народной армии.

Ким Чен Ын пообещал усилить военно-морской флот Северной Кореи, заявив, что в течение года в стране будут построены еще два эсминца.

Сейчас Северная Корея имеет два подобных корабля, включая "Кан Гон" и "Чвэ Хен", который спустили на воду в апреле. Это самый крупный и технологически продвинутое военное судно КНДР, которое, по заявлению Пхеньяна, способно нести системы ПВО, ПКР, а также баллистические и крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

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Напомним, 21 мая во время спуска "Кан Гона" судно потеряло устойчивость и опрокинулось на бок. После аварии в КНДР были арестованы несколько высокопоставленных чиновников.

Позже поврежденный эсминец доставили в порт Раджин неподалеку от российской границы. Американские журналисты предполагали, что РФ могла помочь КНДР с ремонтом.