В КНДР спустили на воду новый эсминец: эксперты оценили огневую мощь корабля (фото)

Северная Корея официально представила боевой корабль Choi Hyon, который западные эксперты классифицируют как эсминец. По оценкам он построен менее чем за год и получил номер корпуса 51, что, предположительно, является отсылкой к американским эсминцам класса Arleigh Burke (DDG-51).

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Детальный обзор новейшего северокорейского эсминца опубликовал 26 апреля портал The War Zone.

Обозреватели пишут, что водоизмещение корабля составляет около 5 000 тонн, однако эта цифра пока не подтверждена независимыми источниками. В то же время визуальный анализ указывает на значительное насыщение корабля вооружением.

Огневая мощь эсминца Choi Hyon

Палубная артиллерия: на носу установлено крупнокалиберное орудие, предположительно калибра 127 мм.

Система ближнего боя (CIWS): на корме размещена установка, внешне напоминающая российский комплекс «Панцирь-МЭ», сочетающая автоматические пушки и ракеты малой дальности. Ее происхождение — либо местная копия, либо поставка из России.

Дополнительные средства ПВО: по бортам установлены пары шестиствольных 30-мм автоматических пушек АК-630.

Противодействие угрозам: на надстройке размещены модули помех систем РЭБ и системы пусковых установок малой дальности, вероятно для противоракетной и противолодочной обороны.

Противокорабельные ракеты: на миделе присутствует специальный корпус, предположительно для размещения противокорабельных ракет с угловым стартом, аналогичный, но более компактный, чем на северокорейских корветах класса Amnok.

Эсминец флота КНДР Choi Hyon Фото: ЦТАК Эсминец флота КНДР Choi Hyon Фото: ЦТАК Эсминец флота КНДР Choi Hyon Фото: ЦТАК Ким Чен Ын на палубе эсминца Choi Hyon Ким Чен Ын на палубе эсминца Choi Hyon

Отдельно обозреватели отметили системы вертикального пуска ракет (VLS), которые впечатляют своим количеством. Эсминец оснащен 74 ячейками VLS различного типа — это крайне высокая плотность вооружения для корабля такого водоизмещения.

10 сверхкрупных ячеек;

20 больших ячеек (возможно, с различиями между носовыми и кормовыми секциями);

12 средних ячеек;

32 малых ячейки.

Малые ячейки предназначены для ракет класса «земля-воздух», обеспечивая ПВО корабля. Средние и большие ячейки, вероятно, рассчитаны на противокорабельные и крылатые ракеты, в том числе модификации семейства Hwasal-2 с предполагаемой возможностью ядерного оснащения. Очень большие ячейки могут использоваться для запуска баллистических ракет малой дальности (например, ракет семейства Hwasong-11).

Радиоэлектронное оборудование

Радар: четырёхсторонняя радиолокационная система с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) обеспечивает основное обнаружение целей.

Дополнительные системы: вспомогательные сенсоры и коммуникационное оборудование интегрированы в надстройку.

Авиакомпонент: имеется полетная палуба в корме без ангара для вертолётов или беспилотников.

Оценка возможностей корабля

Специалисты подчеркнули, что эсминец Choi Hyon проектировался с явным приоритетом на максимизацию огневой мощи за счёт насыщения оружием при сравнительно небольших размерах корпуса. Наличие большого числа ячеек VLS, в том числе для баллистических и крылатых ракет, позволяет предположить роль корабля как мобильной платформы для нанесения ударов большой дальности.

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Тем не менее существуют серьезные вопросы о реальных возможностях обеспечения эффективной ПВО и живучести корабля в боевых условиях. Несмотря на внешнее сходство с современными западными кораблями, технологический уровень сенсоров, систем управления огнем (СУО), а также качество подготовки экипажей могут значительно уступать зарубежным аналогам.

Напомним, по информации CNN, в Северной Корее идет строительство военного корабля, который может стать крупнейшим в мире. Он имеет длину 140 метров и вероятно, является фрегатом с управляемыми ракетами.