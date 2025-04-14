140 метров в длину: Северная Корея строит самый большой в мире военный корабль

Северная Корея строит военный корабль, который может стать крупнейшим в мире. Он имеет 140 метров и вероятно, является фрегатом с управляемыми ракетами (FFG), предназначенным для переноса ракет в вертикальных пусковых трубах

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Об этом пишет CNN.

Новые спутниковые снимки показывают, что может быть самым большим военным кораблем Северной Кореи. На снимках, сделанных спутниками Maxar Technologies и Planet Labs 6 апреля, видно корабль, строящийся на верфи Nampo на западном побережье Северной Кореи, примерно в 60 километрах к юго-западу от Пхеньяна.

Сейчас продолжается строительство внутренних систем корабля, который, вероятно, является фрегатом с управляемыми ракетами (FFG), предназначенным для переноса ракет в вертикальных пусковых трубах для использования против целей на суше и на море.

Новый корабль КНДР

"FFG имеет длину примерно 140 метров, что делает его самым большим военным кораблем, изготовленным в Северной Корее", — говорится в анализе Центра стратегических и международных исследований.

Издание отмечает, что Пхеньян строит корабль несмотря на санкции ООН, которые строго ограничивают доступ стране к материалам и технологиям. Они не исключают, что именно Россия помогает КНДР обходить санкции.

Южнокорейский адмирал в отставке Ким Дук Ки считает, что Москва может предоставить технологию для ракетных систем фрегата.

Снимки показывают, что военный корабль может иметь оружие, которое имеют современные военно-морские силы, включая камеры вертикального запуска, которые можно использовать для стрельбы различными ракетами.

Не исключено, что он настроен на радар с фазированной решеткой, который может отслеживать угрозы и цели быстрее и точнее, чем ранее показанные возможности КНДР.

Напомним, что солдаты КНДР в боях в Курской области РФ научились тактике ведения современной войны, и в сочетании с идеологическим запалом это сделало их опасным противником для бойцов ВСУ.