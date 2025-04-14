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Воєнний фокус

140 метрів завдовжки: Північна Корея будує найбільший в світі військовий корабель

кндр, корабель, будівництво, північна корея
КНДР будує найбільший військовий корабель

Північна Корея будує віськовий корабель, який може стати найбільшим у світі. Він має 140 метрів і ймовірно, є фрегатом з керованими ракетами (FFG), призначеним для перенесення ракет у вертикальних пускових трубах

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Про це пише CNN.

Нові супутникові знімки показують, що може бути найбільшим військовим кораблем Північної Кореї. На знімках, зроблених супутниками Maxar Technologies і Planet Labs 6 квітня, видно корабель, що будується у верфі Nampo на західному узбережжі Північної Кореї, приблизно за 60 кілометрів на південний захід від Пхеньяна.

Зараз триває будівництво внутрішніх систем корабля, який, ймовірно, є фрегатом з керованими ракетами (FFG), призначеним для перенесення ракет у вертикальних пускових трубах для використання проти цілей на суші та на морі.

Новий корабель КНДР Fullscreen
Новий корабель КНДР

"FFG має довжину приблизно 140 метрів, що робить його найбільшим військовим кораблем, виготовленим у Північній Кореї", — йдеться в аналізі Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Видання зазначає, що Пхеньян будує корабель попри санкції ООН, які суворо обмежують доступ країні до матеріалів і технологій. Вони не виключають, що саме Росія допомагає КНДР обходити санкції.

Південнокорейський адмірал у відставці Кім Дук Кі вважає, що Москва може надати технологію для ракетних систем фрегата.

Знімки показують, що військовий корабель може мати зброю, яку мають сучасні військово-морські сили, включаючи камери вертикального запуску, які можна використовувати для стрільби різними ракетами.

Не виключено, що він налаштований на радар з фазованою решіткою, який може відстежувати загрози та цілі швидше й точніше, ніж раніше показані можливості КНДР.

Нагадаємо, що солдати КНДР у боях в Курській області РФ навчилися тактики ведення сучасної війни, і в поєднанні з ідеологічним запалом це зробило їх небезпечним супротивником для бійців ЗСУ.