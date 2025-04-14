140 метрів завдовжки: Північна Корея будує найбільший в світі військовий корабель

Північна Корея будує віськовий корабель, який може стати найбільшим у світі. Він має 140 метрів і ймовірно, є фрегатом з керованими ракетами (FFG), призначеним для перенесення ракет у вертикальних пускових трубах

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Про це пише CNN.

Нові супутникові знімки показують, що може бути найбільшим військовим кораблем Північної Кореї. На знімках, зроблених супутниками Maxar Technologies і Planet Labs 6 квітня, видно корабель, що будується у верфі Nampo на західному узбережжі Північної Кореї, приблизно за 60 кілометрів на південний захід від Пхеньяна.

Зараз триває будівництво внутрішніх систем корабля, який, ймовірно, є фрегатом з керованими ракетами (FFG), призначеним для перенесення ракет у вертикальних пускових трубах для використання проти цілей на суші та на морі.

Новий корабель КНДР

"FFG має довжину приблизно 140 метрів, що робить його найбільшим військовим кораблем, виготовленим у Північній Кореї", — йдеться в аналізі Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Видання зазначає, що Пхеньян будує корабель попри санкції ООН, які суворо обмежують доступ країні до матеріалів і технологій. Вони не виключають, що саме Росія допомагає КНДР обходити санкції.

Південнокорейський адмірал у відставці Кім Дук Кі вважає, що Москва може надати технологію для ракетних систем фрегата.

Знімки показують, що військовий корабель може мати зброю, яку мають сучасні військово-морські сили, включаючи камери вертикального запуску, які можна використовувати для стрільби різними ракетами.

Не виключено, що він налаштований на радар з фазованою решіткою, який може відстежувати загрози та цілі швидше й точніше, ніж раніше показані можливості КНДР.

Нагадаємо, що солдати КНДР у боях в Курській області РФ навчилися тактики ведення сучасної війни, і в поєднанні з ідеологічним запалом це зробило їх небезпечним супротивником для бійців ЗСУ.