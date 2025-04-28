У КНДР спустили на воду новий есмінець: експерти оцінили вогневу міць корабля (фото)

Північна Корея офіційно представила бойовий корабель Choi Hyon, який західні експерти класифікують як есмінець. За оцінками він побудований менш ніж за рік і отримав номер корпусу 51, що, імовірно, є відсиланням до американських есмінців класу Arleigh Burke (DDG-51).

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Детальний огляд новітнього північнокорейського есмінця опублікував 26 квітня портал The War Zone.

Оглядачі пишуть, що водотоннажність корабля становить близько 5 000 тонн, однак ця цифра поки що не підтверджена незалежними джерелами. Водночас візуальний аналіз вказує на значне насичення корабля озброєнням.

Вогнева міць есмінця Choi Hyon

Палубна артилерія: на носі встановлено великокаліберне знаряддя, імовірно калібру 127 мм.

Система ближнього бою (CIWS): на кормі розміщено установку, що зовні нагадує російський комплекс "Панцир-МЕ", що поєднує автоматичні гармати та ракети малої дальності. Її походження — або місцева копія, або поставка з Росії.

Додаткові засоби ППО: по бортах встановлені пари шестиствольних 30-мм автоматичних гармат АК-630.

Протидія загрозам: на надбудові розміщені модулі завад систем РЕБ і системи пускових установок малої дальності, ймовірно, для протиракетної та протичовнової оборони.

Протикорабельні ракети: на міделі присутній спеціальний корпус, імовірно, для розміщення протикорабельних ракет з кутовим стартом, аналогічний, але більш компактний, ніж на північнокорейських корветах класу Amnok.

Есмінець флоту КНДР Choi Hyon Фото: ЦТАК Есмінець флоту КНДР Choi Hyon Фото: ЦТАК Есмінець флоту КНДР Choi Hyon Фото: ЦТАК Кім Чен Ин на палубі есмінця Choi Hyon Кім Чен Ин на палубі есмінця Choi Hyon

Окремо оглядачі зазначили системи вертикального пуску ракет (VLS), які вражають своєю кількістю. Есмінець оснащений 74 осередками VLS різного типу — це вкрай висока щільність озброєння для корабля такої водотоннажності.

10 надвеликих осередків;

20 великих осередків (можливо, з відмінностями між носовими та кормовими секціями);

12 середніх осередків;

32 малі комірки.

Малі комірки призначені для ракет класу "земля-повітря", забезпечуючи ППО корабля. Середні й великі комірки, ймовірно, розраховані на протикорабельні та крилаті ракети, зокрема модифікації сімейства Hwasal-2 з передбачуваною можливістю ядерного оснащення. Дуже великі комірки можуть використовуватися для запуску балістичних ракет малої дальності (наприклад, ракет сімейства Hwasong-11).

Радіоелектронне обладнання

Радар: чотиристороння радіолокаційна система з активною фазованою антенною решіткою (АФАР) забезпечує основне виявлення цілей.

Додаткові системи: допоміжні сенсори та комунікаційне обладнання інтегровані в надбудову.

Авіакомпонент: є польотна палуба в кормі без ангара для вертольотів або безпілотників.

Оцінка можливостей корабля

Фахівці наголосили, що есмінець Choi Hyon проєктувався з явним пріоритетом на максимізацію вогневої потужності за рахунок насичення зброєю за порівняно невеликих розмірів корпусу. Наявність великої кількості осередків VLS, зокрема для балістичних і крилатих ракет, дає змогу припустити роль корабля як мобільної платформи для завдавання ударів великої дальності.

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Проте існують серйозні питання про реальні можливості забезпечення ефективної ППО і живучості корабля в бойових умовах. Попри зовнішню схожість із сучасними західними кораблями, технологічний рівень сенсорів, систем управління вогнем (СУВ), а також якість підготовки екіпажів можуть значно поступатися закордонним аналогам.

Нагадаємо, за інформацією CNN, у Північній Кореї триває будівництво військового корабля, який може стати найбільшим у світі. Він має довжину 140 метрів і, ймовірно, є фрегатом із керованими ракетами.