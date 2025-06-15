Кім Чен Ин разом із донькою спустив на воду есмінець, який раніше перекинувся (фото)

У КНДР з другої спроби спустили на воду новий бойовий корабель. Між аварією і повторною церемонією минуло 22 дні.

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У четвер, 12 червня, на Рачжинській суднобудівній верфі, як повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), урочисто було спущено на воду новий есмінець.

На церемонії був присутній лідер Північної Кореї Кім Чен Ин разом зі своєю дочкою Кім Чжу Е. Глава КНДР заявив, що новий лінкор є "переконливим доказом" швидкої трансформації північнокорейського флоту.

Фото: ЦТАК

Новому кораблю присвоєно ім'я "Кан Гон", на честь першого начальника Генштабу Корейської народної армії.

Кім Чен Ин пообіцяв посилити військово-морський флот Північної Кореї, заявивши, що протягом року в країні буде побудовано ще два есмінці.

Наразі Північна Корея має два подібних кораблі, включно з "Кан Гон" і "Чве Хен", який спустили на воду у квітні. Це найбільше і технологічно просунуте військове судно КНДР, яке, за заявою Пхеньяна, здатне нести системи ППО, ПКР, а також балістичні та крилаті ракети з ядерними боєголовками.

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Нагадаємо, 21 травня під час спуску "Кан Гона" судно втратило стійкість і перекинулося на бік. Після аварії в КНДР було заарештовано кілька високопоставлених чиновників.

Пізніше пошкоджений есмінець доправили в порт Раджин неподалік від російського кордону. Американські журналісти припускали, що РФ могла допомогти КНДР із ремонтом.