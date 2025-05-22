Сів на мілину: у КНДР під час спуску пошкодили новий есмінець (фото)

Новий 5000-тонний есмінець ВМС КНДР зазнав пошкоджень під час спуску на воду в порту Чхонджин на північному сході країни. Після провального заходу північнокорейський лідер Кім Чен Ин звинуватив військових у "злочинній недбалості".

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За даними Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), інцидент стався в середу, 21 травня, на урочистій церемонії, в якій брав участь лідер Північної Кореї й представники морських сил.

Спуск супроводжувався технічною несправністю — транспортна люлька зісковзнула з корми першої. У результаті кормова частина корабля передчасно зійшла з візків і сіла на мілину, при цьому носова частина есмінця не зійшла зі стапеля. Це призвело до втрати рівноваги корабля і пробоїн у деяких ділянках днища.

Кім Чен Ин, присутній на церемонії, різко відреагував на інцидент і звинуватив військових і операторів корабельні в "серйозній пригоді та злочинному діянні, спричиненому абсолютною безтурботністю, безвідповідальністю і ненауковим емпіризмом". Він закликав провести збори правлячої Робочої партії, заплановані на кінець червня, щоб розібратися з їхніми "безвідповідальними помилками".

Хоча офіційні ЗМІ Північної Кореї вкрай рідко повідомляють про невдачі у військовій сфері, цей випадок став винятком. На думку аналітиків, включно з професором Сеульського університету Ханьян Мун Гин Сіком, розкриття інформації свідчить про серйозність намірів Кім Чен Ина щодо модернізації флоту та впевненість у реалізації цієї програми.

Корабель класу "Чхве Хен"

Пошкоджений корабель, імовірно, належить до того ж класу, що й есмінець "Чхве Хен", вперше представлений 25 квітня. Це найбільший і технологічно просунутий військовий корабель КНДР, за заявою Пхеньяна, здатний нести системи ППО, ПКР, а також балістичні та крилаті ракети з ядерними боєголовками. Перший есмінець, за твердженням північнокорейської влади, має стати на бойову службу на початку наступного року.

Північнокорейський есмінець класу "Чхве Хен" Фото: ЦТАК

Технічні характеристики кораблів класу "Чхве Хен"

Водотоннажність: близько 5000 тонн.

Довжина: приблизно 144 метри.

Озброєння:

74 комірки вертикального пуску (VLS) різних розмірів:

32 малі (зенітні ракети);

12 середніх (зенітні ракети);

20 великих (крилаті ракети Hwasal-2);

10 надвеликих (балістичні ракети Hyunmoo-4.4 або Hwasong-11);

головний артилерійський гарматний калібр 127-130 мм;

зенітні комплекси ближньої дії, включно із системами, схожими на російський "Панцир-МЕ";

торпедні апарати калібру 533 мм;

Радіолокаційні станції з фазованими антенними решітками (АФАР).

У відкритих джерелах фото і відеоматеріалів спуску на воду нового бойового корабля поки що немає, проте південнокорейські військові вважають, що пошкоджений есмінець залишається перевернутим в акваторії.

Нагадаємо, на аеродромі КНДР супутникова розвідка помітила літак дальнього радіолокаційного виявлення, здатний стежити за літаками та ракетами супротивників Пхеньяна. Фахівці зазначають, що завдяки апаратурі літака Північна Корея може поліпшити показники запусків міжконтинентальних балістичних ракет.