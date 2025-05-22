Сел на мель: в КНДР во время спуска повредили новый эсминец (фото)
Новый 5000-тонный эсминец ВМС КНДР получил повреждения во время спуска на воду в порту Чхонджин на северо-востоке страны. После провального мероприятия северокорейский лидер Ким Чен Ын обвинил военных в «преступной халатности».
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), инцидент произошел в среду 21 мая на торжественной церемонии, в которой принимал участие лидер Северной Кореи и представители морских сил.
Спуск сопровождался технической неисправностью — транспортная люлька соскользнула с кормы первой. В результате кормовая часть корабля преждевременно сошла с тележек и села на мель, при этом носовая часть эсминца не сошла со стапеля. Это привело к потере равновесия корабля и пробоинам в некоторых участках днища.
Ким Чен Ын, присутствовавший на церемонии, резко отреагировал на инцидент и обвинил военных и операторов верфи в "серьезном происшествии и преступном деянии, вызванном абсолютной беспечностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом". Он призвал провести собрание правящей Рабочей партии, намеченное на конец июня, чтобы разобраться с их "безответственными ошибками".
Хотя официальные СМИ Северной Кореи крайне редко сообщают о неудачах в военной сфере, этот случай стал исключением. По мнению аналитиков, включая профессора Сеульского университета Ханьян Мун Гын Сика, раскрытие информации свидетельствует о серьезности намерений Ким Чен Ына по модернизации флота и уверенности в реализации этой программы.
Корабль класса "Чхве Хен"
Поврежденный корабль, предположительно, относится к тому же классу, что и эсминец "Чхве Хен", впервые представленный 25 апреля. Это самый крупный и технологически продвинутый военный корабль КНДР, по заявлению Пхеньяна, способный нести системы ПВО, ПКР, а также баллистические и крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Первый эсминец, по утверждению северокорейских властей, должен стать на боевую службу в начале следующего года.
Технические характеристики кораблей класса "Чхве Хен"
Водоизмещение: около 5000 тонн.
Длина: примерно 144 метра.
Вооружение:
- 74 ячейки вертикального пуска (VLS) различных размеров:
- 32 малые (зенитные ракеты);
- 12 средних (зенитные ракеты);
- 20 больших (крылатые ракеты Hwasal-2);
- 10 сверхбольших (баллистические ракеты Hyunmoo-4.4 или Hwasong-11);
- главный артиллерийский орудийный калибр 127–130 мм;
- зенитные комплексы ближнего действия, включая системы, схожие с российским "Панцирь-МЭ";
- торпедные аппараты калибра 533 мм;
Радиолокационные станции с фазированными антенными решетками (АФАР).
В открытых источниках фото и видеоматериалов спуска на воду нового боевого корабля пока нет, однако южнокорейские военные считают, что поврежденный эсминец остается перевернутым в акватории.
Напомним, на аэродроме КНДР спутниковая разведка заметила самолет дальнего радиолокационного обнаружения, способного следить за самолетами и ракетами противников Пхеньяна. Специалисты отмечают, что благодаря аппаратуре самолета Севрная корея может улучшить показатели запусков межконтинентальных баллистических ракет.