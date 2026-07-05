КНДР провела випробувальний запуск стратегічних крилатих ракет з нового есмінця (фото)

У Північній Кореї відбулися випробування озброєння, яким буде оснащений есмінець "Кан Гон". Корабель мають включити до складу військово-морських сил до осені.

Військово-морські сили Корейської народної армії провели оцінку потужності бойової системи есмінця "Кан Гон", на якій був присутній глава КНДР Кім Чен Ин. Про це в суботу, 5 липня, повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Есмінець "Кан Гон" під час запуску ракети Фото: ЦТАК

Зазначається, що випробувальний запуск стратегічних крилатих ракет, а також випробування палубних гармат, кулеметів та засобів радіоперешкод відбулися 3 липня.

Запуск ракети з корабля Фото: ЦТАК

Під час цього випробування, за яким спостерігав Кім Чен Ин, перевірялося застосування різних систем озброєння корабля в бойових умовах.

Стратегічна крилата ракета Фото: ЦТАК

Після випробувань Кім Чен Ин наголосив на необхідності активно прискорювати роботи з метою збереження та невпинного нарощування сил і можливостей для ведення війни. Також він доручив завершити випробування есмінця "Кан Гон" і ввести його до бойового складу ВМС протягом 2 місяців.

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Кім Чен Ин задоволений випробуваннями

Нагадаємо, новий есмінець урочисто спустили на воду 12 червня 2025 року. Ця церемонія відбулася лише з другої спроби. Під час спуску "Кан Гона" судно перекинулося на бік, після чого в КНДР було заарештовано кількох високопоставлених чиновників.

Пізніше пошкоджений есмінець доставили до порту Раджин неподалік від російського кордону. Американські журналісти припускали, що РФ могла допомогти КНДР із ремонтом.

На початку червня 2026 року відбулися ходові випробування есмінця. На них Кім Чен Ин був разом зі своєю дочкою Кім Чжу Е.