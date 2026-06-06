Кім Чен Ин разом із донькою проінспектував новий есмінець (фото)

Глава КНДР Кім Чен Ин спостерігав за бойовими випробуваннями 5000-тонного есмінця "Кан Гон". Разом із генсеком Трудової партії Кореї на борту корабля була присутня і його дочка, Кім Чжу Е.

У четвер, 4 червня, глава Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав ходові випробування есмінця "Кан Гон" водотоннажністю 5 000 тонн. Про це в суботу, 6 червня, повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

На борту диктатор ознайомився зі станом центру управління, а також поетапними планами випробувань озброєнь корабля.

Кім Чен Ин, як зазначається, високо оцінив спроможність екіпажу до управління кораблем і висловив велике задоволення, що маневреність есмінця відповідає оперативним вимогам.

Кім Чен Ин на капітанському містку

Кім Чен Ин попросив задіяних у випробуваннях прискорити процес оцінок і якнайшвидше передати цей есмінець, а також інший головний корабель цього ж класу, "Чхве Хьон", у розпорядження ВМС.

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Есмінець "Кан Гон" під час ходових випробувань

Крім того, глава КНДР висловив сподівання, що незабаром розпочнеться побудова есмінця водотоннажністю в 10 тис. тонн.

Кім Чен Ин і Кім Чжу Е на борту есмінця Фото: ЦТАК

ЦТАК опублікував декілька фотографій, на яких глава КНДР Кім Чен Ин під час інспекції корабля був зі своєю дочкою Кім Чжу Е.

Нагадаємо, новий есмінець був урочисто спущений на воду 12 червня 2025 року. На цьому заході Кім Чен Ин також був зі своєю дочкою.

Ця церемонія пройшла лише з другої спроби. Під час спуску "Кан Гона" судно перекинулося на бік, після чого в КНДР було заарештовано кілька високопоставлених чиновників.

Пізніше пошкоджений есмінець доправили в порт Раджин неподалік від російського кордону. Американські журналісти припускали, що РФ могла допомогти КНДР із ремонтом.