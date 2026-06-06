Ким Чен Ын вместе с дочерью проинспектировал новый эсминец (фото)

Глава КНДР Ким Чен Ын наблюдал за боевыми испытаниями 5000-тонного эсминца "Кан Гон". Вместе с генсеком Трудовой партии Кореи на борту корабля присутствовала и его дочь, Ким Чжу Э.

В четверг, 4 июня, глава Северной Кореи Ким Чен Ын посетил ходовые испытания эсминца "Кан Гон" водоизмещением 5 000 тонн. Об этом в субботу, 6 июня, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На борту диктатор ознакомился с состоянием центра управления, а также поэтапными планами испытаний вооружений корабля.

Ким Чен Ын, как отмечается, высоко оценил способность экипажа к управлению кораблем и выразил большое удовлетворение, что маневренность эсминца соответствует оперативным требованиям.

Ким Чен Ын на капитанском мостике

Ким Чен Ын попросил задействованных в испытаниях ускорить процесс оценок и как можно быстрее передать данный эсминец, а также другой головной корабль этого же класса, "Чхве Хен", в распоряжение ВМС.

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Эсминец "Кан Гон" во время ходовых испытаний

Кроме того, глава КНДР выразил надежду, что вскоре начнется построение эсминца водоизмещением в 10 тыс. тонн.

Ким Чен Ын и Ким Чжу Э на борту эсминца Фото: ЦТАК

ЦТАК опубликовал несколько фотографий, на которых глава КНДР Ким Чен Ын во время инспекции корабля был со своей дочерью Ким Чжу Э.

Напомним, новый эсминец был торжественно был спущен на воду 12 июня 2025 года. На этой мероприятии Ким Чен Ын также был со своей дочерью.

Данная церемония прошла лишь со второй попытки. Во время спуска "Кан Гона" судно опрокинулось на бок, после чего в КНДР были арестованы несколько высокопоставленных чиновников.

Позже поврежденный эсминец доставили в порт Раджин неподалеку от российской границы. Американские журналисты предполагали, что РФ могла помочь КНДР с ремонтом.