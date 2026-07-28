Новый мост соединит Россию и КНДР: расследователи предупредили о скрытой угрозе, — The Guardian

Россия и Северная Корея завершают строительство первого в истории автомобильного моста между странами. Расследование украинской правозащитной организации Truth Hounds предполагает, что этот мост может использоваться для военной логистики в войне против Украины.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Мост через реку Туманна соединит российский Хасан и северокорейский Туманган. Северная Корея уже завершила свою часть проекта, включая таможенные и карантинные объекты, тогда как Россия отстает от графика, поэтому новую дату открытия пока не объявили.

Официально Москва и Пхеньян заявляют, что мост необходим для развития торговли и туризма. Министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что новый переход "увеличит взаимную торговлю, оптимизирует логистику, укрепит культурные связи и превратит приграничные территории в экономические центры". Государственное агентство КНДР KCNA также заявляет, что мост будет способствовать путешествиям, туризму и перевозке товаров.

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Спутниковый снимок, сделанный в апреле 2026 года Фото: Truth Hounds / Planet Labs PBC

В то же время Truth Hounds считает, что экономическое обоснование проекта является слабым. По оценке организации, строительство обошлось в более чем 100 млн долларов, тогда как двусторонний товарооборот в 2024 году составил всего 34 млн долларов. Кроме того, туристические поездки из России в КНДР по-прежнему находятся под жестким контролем.

Руководитель исследования Назар Мигун пояснил, что автомобильные перевозки гораздо сложнее отслеживать с помощью спутников, чем железнодорожные.

"Грузовики почти всегда выглядят одинаково на спутниковых снимках", — сказал он. По его словам, дороги также предоставляют больше возможностей для погрузки и разгрузки грузов за пределами стационарных транспортных узлов.

В Truth Hounds считают, что мост может стать стратегическим коридором для перемещения северокорейских военных, строительных бригад и чиновников в Россию, а также для поставок российских технологий и ресурсов в обратном направлении. Судя по спутниковым снимкам, на российской стороне также ведется строительство пограничного пункта пропуска и вспомогательной инфраструктуры, в частности вертолетной площадки.

Территория вокруг моста по состоянию на 22 апреля 2026 года Фото: The Guardian

Строительство моста началось после подписания Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне 2024 года. С тех пор, по данным издания, КНДР поставляет России войска, артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты, а президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовится принять ещё 30 тысяч северокорейских военных.

В начале мая лидер КНДР Ким Чен Ын призвал молодых граждан быть готовыми сражаться на стороне России. В ходе съезда молодежной лиги власти заявили, что именно молодежь должна стать основной силой для мобилизации и поддержки войны против Украины.

Ранее северокорейская пропаганда представляла участие в войне против Украины как возможность стать "мучеником" и обрести "вечную жизнь". В то же время российские пропагандистские СМИ распространяли сюжет о саперах из КНДР, которые якобы готовы пожертвовать собственной жизнью ради выполнения боевых задач.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, с октября 2024 года Северная Корея, возможно, направила в Россию около 13 тысяч военнослужащих. По приблизительным оценкам, каждый шестой из них погиб или получил ранения в ходе боевых действий в Курской области.