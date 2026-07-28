Новий міст з'єднає Росію та КНДР: розслідувачі попередили про приховану загрозу, — The Guardian

Росія та Північна Корея завершують будівництво першого в історії автомобільного мосту між країнами. Розслідування української правозахисної організації Truth Hounds припускає, що переправа може використовуватися для військової логістики у війні проти України.

Про це повідомило видання The Guardian.

Міст через річку Туманна з'єднає російський Хасан і північнокорейський Туманган. Північна Корея вже завершила свою частину проєкту, включно з митними та карантинними об'єктами, тоді як Росія відстає від графіка, тому нову дату відкриття поки не оголосили.

Офіційно Москва і Пхеньян заявляють, що міст потрібен для розвитку торгівлі й туризму. Міністр транспорту РФ Андрій Нікітін сказав, що новий перехід "збільшить взаємну торгівлю, оптимізує логістику, зміцнить культурні зв'язки та перетворить прикордонні території на економічні центри". Державне агентство КНДР KCNA також заявляє, що міст сприятиме подорожам, туризму та перевезенню товарів.

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Супутникове зображення від квітня 2026 року Фото: Truth Hounds / Planet Labs PBC

Водночас Truth Hounds вважає, що економічне обґрунтування проєкту є слабким. За оцінкою організації, будівництво коштувало понад 100 млн доларів, тоді як двостороння торгівля у 2024 році становила лише 34 млн доларів. Крім того, туристичні поїздки з Росії до КНДР залишаються жорстко контрольованими.

Керівник дослідження Назар Мигун пояснив, що автомобільні перевезення значно складніше відстежувати супутниками, ніж залізничні.

"Вантажівки майже завжди виглядають однаково на супутникових знімках", — сказав він. За його словами, дороги також дають більше можливостей для завантаження і розвантаження вантажів поза стаціонарними транспортними вузлами.

У Truth Hounds вважають, що міст може стати стратегічним коридором для переміщення північнокорейських військових, будівельних бригад і посадовців до Росії, а також для постачання російських технологій і ресурсів у зворотному напрямку. За даними супутникових знімків, на російському боці також будують прикордонний пункт пропуску та допоміжну інфраструктуру, зокрема вертолітний майданчик.

Територія навколо моста станом на 22 квітня 2026 року Фото: The Guardian

Будівництво мосту почалося після підписання Володимиром Путіним і Кім Чен Ином договору про всеосяжне стратегічне партнерство у червні 2024 року. Відтоді, за даними видання, КНДР постачає Росії війська, артилерійські боєприпаси та балістичні ракети, а президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується прийняти ще 30 тисяч північнокорейських військових.

На початку травня лідер КНДР Кім Чен Ин закликав молодих громадян бути готовими воювати на боці Росії. Під час з'їзду молодіжної ліги влада заявила, що саме молодь має стати основною силою для мобілізації та підтримки війни проти України.

Раніше північнокорейська пропаганда представляла участь у війні проти України як можливість стати "мучеником" і здобути "вічне життя". Водночас російські пропагандистські ЗМІ поширювали сюжет про саперів із КНДР, які нібито готові пожертвувати власним життям заради виконання бойових завдань.

За інформацією південнокорейського агентства Yonhap, від жовтня 2024 року Північна Корея могла направити до Росії близько 13 тисяч військовослужбовців. Орієнтовно кожен шостий із них загинув або зазнав поранень під час боїв у Курській області.