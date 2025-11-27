"Будут жить вечно": Ким Чен Ын призывает солдат подрывать себя на войне против Украины

В КНДР начали пропагандировать войну в Украине, как почетную возможность стать "мучеником" и обрести "вечную жизнь". Теперь северокорейским солдатам рассказывают, что их коллеги, который покончили с собой, взорвав гранату, поступили правильно.

"Сейчас, если посмотреть, что говорят в армии Северной Кореи, то все завязано на героических рассказах о том, как они подорвали себя во время российско-украинской войны и были готовы умереть", — рассказал источник Daily NK.

Армия Северной Кореи использует истории о солдатах , которые взорвали себя во время российско-украинской войны, в качестве материала для идеологической обработки, говоря солдатам: "Если вы отдадите свою жизнь, вы будете жить вечно".

Ын рассказывает солдатом, что умереть в бою почетно

По словам источника Daily NK в северокорейских вооруженных силах, северокорейская армия начала прославлять "героические заслуги" северокорейских солдат, которые решили взорвать себя, воюя на стороне России против Украины. И теперь это повторяют постоянно во время политических занятий, которые проводятся не реже двух раз в неделю.

В основе этих уроков лежит преданность солдат, отдавших свои жизни, выполняя приказы Ким Чен Ына. Они также пропагандируют идею о том, что солдаты "добились выдающихся результатов, непревзойденных даже для советских солдат".

В частности, северокорейская армия открыто подчеркивает жертвы своих солдат лозунгом: "Отдав жизнь — живешь вечно". Появился даже новый лозунг: "Давайте учиться у воинов, которые взорвали себя".

"Мероприятия по идеологической обработке мало чем отличаются по методам от прошлых, но в них четко подчеркивается такое выражение, как: "Ты будешь жить вечно, если встретишь смерть лицом к лицу", — сообщил источник.

Это демонстрирует, как власти делают акцент на жертвенности, не гарантируя право на выживание в бою.

Северокрейские солдаты в России Фото: Скриншот

Ранее источник рассказывал, что в КНДР делают все, чтобы скрыть от общественности раненых в боях за Россию солдат. Их прячут по санаториям и военным госпиталям, скрывая при этом истинный характер их травм .

Хотя официально солдаты рассматриваются как "раненые в бою", некоторые из них были административно оформлены как "пострадавшие от несчастного случая во время учений". Эти усилия, по всей видимости, направлены на сокрытие факта участия северокорейских войск в войне России против Украины, а также на преуменьшение числа раненых солдат.

Но при этом Ким Чен Ын активно использует полученный ими опыт, раненые посещают занятия по идеологической подготовке и передают военный опыт.

"Правительство скрывает их от посторонних глаз. А однополчане уважают раненых, но предпочитают не навещать их, считая "опасными свидетелями", — сообщил источник.

Северокорейские военные рассматривают возможность назначения раненых солдат с выдающейся репутацией на должности военных инструкторов в Военном университете имени Ким Ир Сена или различных военных, политических и военно-учебных заведениях, а также в вузах по безопасности или на должности помощников командиров на уровне батальона.

Напомним, ранее российские СМИ сняли пропагандистский сюжет о саперах из КНДР, которые находятся в Курской области и готовы "жертвовать собой".

Также сообщалось, что трудовые мигранты из КНДР в России работают в ужасных условиях без выходных и отпусков.